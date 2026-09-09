Revolut y MetLife se alían para ofrecer a sus clientes un seguro de protección para préstamos

Revolut, la fintech global con más de 80 millones de clientes en todo el mundo, y MetLife, una de las principales compañías de servicios financieros, con cerca de 160 años de experiencia e innovación, se han aliado para ofrecer el Seguro de Protección de Pagos a millones de clientes de Revolut en una selección de mercados, empezando por Rumanía, España, Portugal y Francia.

Según han informado, disponible directamente en la aplicación de Revolut, esta cobertura opcional proporciona protección financiera adicional ante situaciones imprevistas. Han indicado que la alianza refleja el compromiso de Revolut y MetLife con el empoderamiento de sus clientes y su bienestar financiero en las distintas etapas de su vida.

Han explicado que el Seguro de Protección de Crédito de MetLife aportará a los clientes de Revolut mayor tranquilidad y comodidad cuando surjan imprevistos, como la pérdida involuntaria del empleo, una incapacidad, una hospitalización o el fallecimiento, ayudándoles a mantenerse al corriente del pago de sus préstamos.

El Seguro de Protección de Pagos es una cobertura opcional disponible en la aplicación de Revolut tanto para quienes soliciten un nuevo préstamo como para los clientes que deseen proteger un préstamo que ya tengan activo. Su despliegue gradual ha comenzado con los préstamos personales en una selección de mercados en los que Revolut ofrece crédito al consumo. Rumanía, España, Portugal y Francia serán los primeros, y posteriormente se incorporarán otros países. En una fase posterior está previsto ampliar la protección a las tarjetas de crédito.

Los clientes podrán elegir entre dos modalidades de cobertura: Paquete Básico, que cubre fallecimiento, discapacidad temporal o permanente, y hospitalización; y Paquete Completo, que incluye todas las prestaciones del Paquete Básico más cobertura por pérdida involuntaria del empleo.

David Tirado, Chief Commercial Executive de Revolut, ha afirmado que la alianza con MetLife para ofrecer el Seguro de Protección de Crédito refleja "el compromiso constante con una mayor seguridad financiera para nuestros clientes. Al incorporar una protección adicional a los préstamos personales, queremos que tengan la tranquilidad de saber que contarán con apoyo si un imprevisto afecta a sus finanzas. Se trata de ofrecerles la seguridad adicional que merecen cuando las cosas no salen según lo previsto".

Por su parte, Nuria García, Regional President of MetLife EMEA, ha señalado que "esta alianza combina la capacidad de innovación digital y la amplia base de clientes de Revolut con la experiencia aseguradora de MetLife, y responde a la creciente demanda de soluciones de seguros integradas de forma sencilla en el proceso de contratación. Juntos ayudamos a los clientes a acceder al crédito con mayor confianza, mediante una protección sencilla, relevante y disponible cuando más la necesitan".