Cox cierra con éxito una emisión de 800 millones de dólares de capital híbrido en el mercado de EEUU

Cox Asset México, filial de Cox Infrastructure Group, ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de capital híbrido por un importe de 800 millones de dólares, dirigida a inversores institucionales internacionales en formato 144A/Reg S estadounidense, uno de los mercados más exigentes del mundo.

La operación culmina una primera etapa de transformación y fortalecimiento financiero iniciada con la adquisición de Iberdrola México en abril. En menos de cinco meses, Cox ha refinanciado íntegramente el préstamo puente de 2.650 millones de dólares utilizado para financiar la adquisición, ha accedido en dos ocasiones a los mercados internacionales de capital y ha presentado unos sólidos resultados de Cox Asset México, que respaldan la tesis de inversión de la operación.

La emisión constituye además la primera colocación de capital híbrido denominado en dólares realizada por una compañía española no financiera y demuestra la capacidad de Cox para acceder de forma recurrente y en condiciones competitivas a los mercados internacionales de capitales. Citi, Goldman Sachs y Scotiabank han actuado como coordinadores globales y entidades colocadoras, y Barclays y Deutsche Bank como entidades colocadoras.

La emisión ha registrado una demanda superior a 2.500 millones de dólares, equivalente a una sobresuscripción de más de tres veces, con la participación de unos 125 inversores institucionales de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Asia y otras regiones.

El capital híbrido emitido, de carácter perpetuo y subordinado, devengará un cupón inicial anual del 8,75% y contará con una primera opción de amortización para el emisor a partir del 17 de septiembre de 2031.

Esta es la segunda operación realizada por Cox en el mercado internacional de bonos en menos de cinco meses, y en ambas ocasiones el respaldo y la aceptación de los inversores ha sido excepcional. Así, el pasado mes de mayo, Cox Asset México emitió 2.000 millones de dólares de deuda sénior, con una demanda cercana a los 8.000 millones (5 veces el tamaño inicial de 1.500 millones) y la participación de más de 200 inversores institucionales.

"La sólida y diversificada respuesta del mercado confirma de nuevo la confianza de los inversores en Cox Asset México y nuestra capacidad para acceder de forma recurrente a los principales mercados internacionales de capitales. Esta operación amplía nuestra base inversora y refuerza el reconocimiento de Cox como operador internacional de infraestructuras críticas", señaló Nacho Moreno, CEO y consejero ejecutivo de Cox Infrastructure Group.

Balance más sólido

Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a amortizar los 733 millones de dólares del préstamo a plazo suscrito para refinanciar la adquisición de Iberdrola México. La operación sustituye deuda sénior por un instrumento de capital, que se contabilizará íntegramente como patrimonio, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Como resultado, el apalancamiento neto de Cox Asset México se reduce de 4,3x Ebitda a una ratio inferior a 3,0x, en línea con el objetivo de la compañía, como reflejo de su disciplina financiera y ajustado al nivel que requiere Moody's en el camino de acelerar la calificación crediticia al nivel de investment grade (grado de inversión).

Adicionalmente, la emisión y el repago del term loan eliminan las amortizaciones de principal durante aproximadamente los próximos cinco años, reduce el riesgo de refinanciación y aporta mayor estabilidad y flexibilidad a la estructura financiera de Cox Asset México.

Fitch ya otorga a Cox Asset México una calificación de grado de inversión de BBB-. Para Moody's, que actualmente asigna a la compañía una calificación Ba1, la emisión híbrida constituye el primer paso de una hoja de ruta claramente definida para alcanzar el grado de inversión antes de lo inicialmente previsto.

Dicha hoja de ruta contempla, además de la emisión del capital híbrido, mantener la disciplina financiera, que supone que el endeudamiento neto esté en el entorno de tres veces Ebitda y ejecutar una colocación de capital primario por un importe mínimo de 350 millones de dólares. El cumplimiento de estos pasos permitiría avanzar hacia una perspectiva positiva de Moody's y, en los 12 a 18 meses siguientes, alcanzar el grado de inversión con esta agencia, con el objetivo de lograrlo en 2028, mucho antes de lo anticipado.

"Esta emisión es una muestra clara de disciplina financiera y el primer paso de una hoja de ruta exigente para alcanzar el grado de inversión con ambas agencias. Reducimos la deuda sénior, reforzamos el balance y mejoramos nuestra estructura de capital para abordar la siguiente etapa de desarrollo de Cox desde una posición financiera más sólida", afirmó Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Cox Infrastructure Group.

México

Un balance más sólido y la obtención del grado de inversión con ambas agencias permitirán a Cox diversificar sus fuentes de financiación y abordar desde una mejor posición las oportunidades que ofrece México.

El crecimiento de la demanda eléctrica, la necesidad de nueva capacidad de generación y el nuevo marco regulatorio abren una nueva etapa de inversión en el país. Cox Asset México está especialmente bien posicionada para participar en ella, siendo la principal comercializadora calificada de electricidad, uno de los cinco mayores generadores y la única plataforma integrada de generación y comercialización del mercado mexicano.

La compañía cuenta con una cartera de generación diversificada de 2,6 GW, complementada con 1,3 GW de capacidad contratada a largo plazo con terceros, y presta servicio a más de 500 clientes de distintos sectores económicos. Cox abordará estas oportunidades de forma selectiva, manteniendo la rentabilidad, la disciplina financiera y el grado de inversión como condiciones esenciales de su estrategia.