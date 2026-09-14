Amazon Business facilita la vuelta a la actividad de las empresas con nuevas herramientas de IA y más ahorro

Amazon Business señaló este viernes que facilita la vuelta a la actividad de las empresas con nuevas herramientas de inteligencia artificial, más ahorro y mayor selección de productos, posibilitando una experiencia de compra diseñada para el entorno empresarial que combina una amplia selección, precios bajos todos los días, opciones de entrega cómodas y herramientas que aprovechan el potencial de la IA para controlar lo que se compra y disponer de una mayor visibilidad sobre el gasto.

De esta forma, los clientes tienen acceso a herramientas basadas en inteligencia artificial, que ayudan a las organizaciones a identificar oportunidades de ahorro y tomar decisiones de compra más informadas. Así, el Asistente de Amazon Business responde preguntas en tiempo real, resuelve dudas relacionadas con la cuenta y sugiere formas de comprar de manera más eficiente a partir de compras anteriores.

Por su parte, la funcionalidad Consejos de ahorro analiza el gasto de la organización y propone opciones como descuentos por volumen o pedidos recurrentes, mientras que Monitorización de Gastos Irregulares alerta a los equipos cuando detecta compras que parecen inusuales, ayudándoles a identificar errores o gastos excesivos.

"En un entorno donde las exigencias de competitividad y eficiencia son clave para que empresas de todos los tamaños puedan hacer crecer su negocio, estos servicios y herramientas ofrecen un sistema de gestión avanzada que les ayuda a reducir tiempo y dinero en su abastecimiento. Para pymes y autónomos suponen además una puerta de acceso a servicios basados en Inteligencia Artificial", indicó la compañía.

Asimismo, destacó que Amazon Business se ha ganado ya la confianza de más de 11 millones de clientes en todo el mundo y alcanzó los 60 billones de dólares en ventas brutas anualizadas durante el segundo trimestre de 2026. Solo en el primer semestre del año, más de 1,8 millones de nuevas organizaciones se incorporaron a la plataforma, que utilizan actualmente el 50 % de las empresas del Ibex 35 español.

Suscripción

Business Prime es un programa de afiliación para clientes de Amazon Business. Existen cinco planes diseñados para adaptarse a organizaciones de distintos tamaños y necesidades, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Los clientes Business Prime pueden disfrutar de envíos rápidos y gratuitos en los productos elegibles. En los planes superiores, pueden además aprovechar las mejoras en herramientas como Guided Buying, que ayuda a orientar a los empleados hacia comportamientos de compra preferidos.

Además, el programa Business Prime ofrece a los clientes de Amazon Business acceso a funcionalidades avanzadas que permiten monitorizar, analizar y controlar de forma sencilla las compras realizadas para sus organizaciones. Todos estos servicios y herramientas permiten a las empresas dotarse de un sistema de gestión avanzada que les ayuda a reducir tiempo y dinero en su abastecimiento, generando un valor real para organizaciones de todo tipo.

Según el estudio Total Economic Impact 2023 de Forrester Consulting, los clientes de Amazon Business que utilizan Business Prime dedican 1.420 horas menos a las compras, incorporan un 12 % menos de proveedores y aumentan en un 41 % la velocidad de entrega de sus pedidos.

En esta vuelta a la actividad tras la pausa vacacional, los clientes Business Prime encontrarán tres grandes ventajas vinculadas a su suscripción. En España pueden acceder con un descuento del 20 % a Amazon Quick, un asistente de IA diseñado para optimizar los flujos de trabajo profesionales. Quick se conecta a aplicaciones utilizadas en el entorno empresarial, automatiza tareas, aprende las prioridades de los usuarios y actúa con su aprobación.

También disponen de funcionalidades avanzadas para la gestión de sus compras empresariales. Entre ellas, Visibilidad del Gasto ofrece paneles de control para visualizar patrones de compra, realizar el seguimiento de los ahorros, conocer el gasto efectuado en proveedores locales y pymes y comparar las adquisiciones con las políticas de la empresa.

Según el estudio 'Total Economic Impact 2023', elaborado por Forrester Consulting, los clientes de Amazon Business que utilizan Business Prime dedican 1.420 horas menos a las compras, incorporan un 12 % menos de proveedores y aumentan en un 41 % la velocidad de entrega de sus pedidos.

"Si hablamos de clientes Business Prime, en 2025 ahorraron más de 880 millones de euros en gastos de envío a nivel global, y en conjunto los beneficios y funcionalidades de Business Prime pueden ayudar a una pyme a ahorrar cerca de 1.000 euros al año. Estos datos avalan de manera tangible los ahorros que ofrece para las empresas españolas", añadió la compañía.

Amazon Business Prime es un programa de suscripción diseñado para empresas que ofrece envíos rápidos y gratuitos de determinados productos, y funcionalidades de compra inteligente como la visibilidad de los gastos de la empresa. El programa cuenta con planes para empresas de todos los tamaños, desde el Duo, especialmente pensado para autónomos; Medium, para empresas hasta 200 usuarios o Unlimited con usuarios y funcionalidades ilimitadas.

Disponible con un 20 % de descuento para clientes Amazon Business Prime elegibles, Amazon Quick pone las capacidades de la inteligencia artificial al alcance de las pequeñas empresas. El asistente de IA que se conecta a aplicaciones como Slack, Teams, Outlook, bases de datos y otros documentos, aprende de la experiencia de la propia empresa y basa cada respuesta en los datos reales obtenidos en ese aprendizaje. El asistente automatiza funciones como programación de reuniones, envíos de correos electrónicos, creación de paneles de control o el seguimiento de puntos de acción.

Amazon Business ofrece una amplia selección de productos, precios competitivos y una variedad de herramientas de compras que facilitan una gestión de compras inteligente para garantizar que las empresas cuentan con existencias de los suministros que necesitan en su día a día.

Para ello, Amazon Business cuenta con soluciones como los descuentos por cantidad desde 2 unidades en una amplia selección de productos, pedidos al por mayor que permite consolidar las existencias o las ofertas de múltiples proveedores, el programa 'Suscríbete y ahorra' que permite ahorros de hasta el 15 % en productos de compras recurrentes en la empresa, o el programa 'Básicos para Empresa' que ayuda a acceder rápidamente a una selección de productos de uso frecuente en categorías básicas —desde material de oficina y de informática, hasta productos de limpieza y zonas comunes — sin necesidad de navegar por el catálogo completo de Amazon.

Además, ofrece informes prediseñados y personalizados, que ofrecen una visión global o detallada, para ayudar con la planificación de compras y la toma de decisiones sobre el gasto. Informes sobre visualización de los pedidos, envíos, reembolsos, conciliaciones, ahorros o tendencias de gasto, entre otros, se suman a los informes de credenciales, que realizan el seguimiento con vendedores pequeños, locales y diversos, o de productos con certificaciones de sostenibilidad.

También habilita la integración con más de 300 sistemas de compras electrónicas, gestión del gasto, proveedores de identidad y abastecimiento electrónico como Coupa, Concur Expense y SAP Ariba para agilizar y crear experiencias de compra inteligente integradas para empresas de todos los tamaños. Amazon Business puede integrarse con uno o más sistemas para adaptarse a las necesidades y preferencias de compra de cada empresa. Además, permite un flujo de trabajo bidireccional, comenzando la compra en el sistema externo para luego pasar a la página web de Amazon Business, o comenzando en la tienda de Amazon Business para pasar al sistema.

Asimismo, Amazon Business facilita el cumplimiento normativo en toda la organización a través de diversas herramientas de gestión de compras inteligente. Estas herramientas reducen el gasto no autorizado, permiten supervisar las compras con límites de gasto para los miembros del equipo de compras y puntos de control con procesos de aprobación, y Guided Buying permite orientar las compras hacia los productos preferidos de la empresa que cumplen con las normas de compras. Con todas estas funciones avanzadas, fomenta el cumplimiento de los objetivos y preferencias de compra de tu organización, al tiempo que evitas cualquier freno para los compradores y los aprobadores.

Posibilita elegir entre varios métodos de pago y crear una experiencia de compra fluida y adaptada a cada empresa. Entre ellas están el pago por transferencia pospuesto que incluye condiciones de pago estándar a 30 días y permite gestionar fácilmente las facturas desde el portal online más adelante, ahorrando tiempo en la conciliación de facturas con las opciones de facturación consolidada. Además, también simplifica la gestión de proveedores a través de Factura de Amazon, una solución de proveedor único, para simplificar las cuentas por pagar con acceso a millones de productos.

Además, simplifica el acceso y reduce el riesgo de seguridad otorgando a los equipos de compras un inicio de sesión único para acceder a la tienda de Amazon Business. Además, permite otorgar permisos de cuenta basados en roles o grupos para simplificar los procesos de compra.

La compañía subraya que Amazon Business usa la red de envíos de Amazon optimizada con funciones inteligentes de personalización de tu experiencia de entrega para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Amazon Business proporciona una amplia gama de opciones de entrega y soluciones de gestión de inventario que permiten personalizar las instrucciones de entrega o agrupar envíos en bloque. Siempre que sea posible, Amazon Business ofrece entregas en pallets para envíos grandes que cumplan los requisitos. Además, permite personalizar la entrega indicando los días laborables y las horas preferidas para recibir los envíos.

Y que permite seleccionar productos de empresas locales y pymes, así como de productos con certificaciones de sostenibilidad. Compra local apoya a las empresas locales destacando productos y ofertas de vendedores localizados en la misma ciudad, provincia o región que la empresa. Asimismo, permite dirigir las compras hacia productos con certificaciones de sostenibilidad tanto de terceros como propias de Amazon como Compact by Design.