Revolut alcanza los siete millones de clientes en España

El neobanco Revolut ha alcanzado los siete millones de clientes en España, al tiempo que ya cuenta con 80 millones de clientes en todo el mundo, según ha informado en un comunicado. El objetivo de la entidad financiera es ganar otro millón de clientes en los próximos meses y llegar a esa marca para el arranque de 2027.

"Hemos demostrado que podemos crecer a gran velocidad; ahora queremos demostrar la profundidad que puede alcanzar nuestro modelo. Nuestra ventaja es poder cubrir desde una misma plataforma muchas más necesidades financieras de una persona o una empresa que una propuesta bancaria tradicionalmente fragmentada", ha afirmado el director general de Revolut en España, Santiago Pérez Olano.

La firma ha indicado que cuenta con una penetración del 15% a nivel nacional. Según afirma, uno de cada tres españoles de entre 25 y 34 años tiene una cuenta con Revolut.

En los últimos 12 meses, los clientes han depositado 1.800 millones en cuentas de Revolut. Esto ha elevado el saldo total a 3.200 millones en cuentas remuneradas. El número de clientes que tiene domiciliada la nómina en una cuenta de Revolut se ha elevado un 69% frente a un año antes.

Respecto al negocio corporativo, Revolut ha logrado 30.000 clientes empresas. Los depósitos totales han aumentado un 73% en el último año.