Eduardo Pastor recibe en Cofares a Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha recibido en las instalaciones de la distribuidora a Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria.

Durante el encuentro, en el que también ha participado Rubén Orquín, director general de Cofares, junto a una delegación de miembros de la Universidad Francisco de Vitoria, ambas organizaciones han reforzado los vínculos entre el ámbito académico y el sector farmacéutico, poniendo en valor la importancia de acercar el conocimiento y la experiencia profesional a las nuevas generaciones.

"Esta visita es un excelente ejemplo del compromiso de Cofares de cara a acercar la realidad de la profesión farmacéutica a los estudiantes. Construir puentes con el ámbito académico, impulsando iniciativas con las universidades y centros educativos de referencia de nuestro país, favorece el intercambio de conocimiento y fomenta la cooperación institucional", ha señalado Eduardo Pastor, quien ha añadido que "acercar la realidad profesional a las nuevas generaciones nos permite compartir conocimiento, impulsar el talento y contribuir a la formación de los profesionales que cuidarán de la salud de la población en el futuro".

Por su parte, Daniel Sada ha destacado que "la formación universitaria no puede estar alejada de la realidad a la que nuestros alumnos tendrán que responder como profesionales. Conocer de primera mano un entorno como Cofares nos permite comprender la enorme responsabilidad, el rigor y la capacidad de innovación que hay detrás de algo tan esencial como garantizar que un medicamento llegue, con seguridad, a quien lo necesita".

Asimismo, el rector de la Universidad Francisco de Vitoria ha señalado que esta relación con el mundo profesional "es fundamental para formar personas capaces de dirigir la nueva capacidad tecnológica, pero también conscientes de que su conocimiento y su trabajo están siempre al servicio de los demás y del bien común".

Una visita al ecosistema sanitario de Cofares

Durante el encuentro, han realizado una visita a Farmavenix, que actúa como el "pulmón" logístico del ecosistema sanitario de Cofares, dedicándose a la gestión, custodia y distribución de medicamentos y productos de salud.

Este operador ofrece soluciones logísticas especializadas para toda la cadena de valor del medicamento, destinadas a cubrir las necesidades de la industria farmacéutica, la farmacia comunitaria, los hospitales, los centros sanitarios y las administraciones públicas. Garantiza el control, la trazabilidad y el seguimiento de los productos, incluidos aquellos que requieren condiciones específicas de temperatura, como las vacunas. Así, contribuye a asegurar que los tratamientos lleguen a su destino bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.