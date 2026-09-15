José María Pons, nuevo director general de BeOne Medicines en Iberia

BeOne Medicines ha nombrado a José María Chema Pons, nuevo director general de la compañía en Iberia, desde donde liderará su actividad en España y Portugal, según informó la compañía.

Pons, que reportará a Giancarlo Benelli, vicepresidente sénior y responsable de Europa de BeOne Medicines, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica y una trayectoria vinculada al liderazgo de equipos, el desarrollo de negocio y la transformación organizativa.

Antes de incorporarse a BeOne Medicines, lideró la Unidad de Negocio de Hematología de Novartis en España, puesto desde el que formó parte del Comité de Dirección de la compañía y asumió la responsabilidad sobre áreas que incluían tanto enfermedades de alta prevalencia como patologías raras.

Anteriormente ocupó diferentes posiciones de responsabilidad en Amgen y Novartis, donde lideró equipos multidisciplinares, desarrolló programas innovadores y participó en el lanzamiento de nuevas terapias.

"La incorporación de Chema nos permitirá seguir avanzando sobre la sólida base que hemos construido en España y Portugal y afrontar esta nueva etapa con una ambición aún mayor", señaló Benelli, quien destacó su experiencia en la industria farmacéutica, su conocimiento del área de hematología y su trayectoria al frente de equipos multidisciplinares.

Por su parte, Pons aseguró que llega a BeOne "en un momento lleno de oportunidades para seguir impulsando la innovación, ampliar nuestro impacto y trabajar para conseguir que cada vez más personas con cáncer puedan beneficiarse de los avances que desarrollamos".

"Afronto esta nueva responsabilidad con mucha ilusión y con ganas, sobre todo, de escuchar y aprender de un equipo que ya ha logrado mucho en Iberia", añadió el nuevo director general.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Pons cuenta con un MBA por Esade y un máster en Economía de la Salud por la Universitat Pompeu Fabra, además de formación en liderazgo, transformación digital y gestión estratégica dentro del sector sanitario.

Con este nombramiento, BeOne Medicines indicó que refuerza su estructura de liderazgo en Iberia en una etapa de crecimiento y consolidación de su presencia en España y Portugal, donde cuenta con cerca de 150 empleados. BeOne Medicines es una compañía global especializada en oncología que desarrolla tratamientos para tumores hematológicos y sólidos y cuenta con profesionales en seis continentes.