Los dermocosméticos definitivos de SmartKer para acabar con granitos y brillos tras las vacaciones

El final del verano no sólo trae la (no tan apetecible) vuelta a la rutina, también problemas en la piel provocados por el exceso de sol, la humedad, el calor o el cloro de las piscinas. El acné es uno de los más habituales y, aunque no haya que alarmarse por ello, sí conviene saber cómo tratarlo para poder devolver a nuestra dermis la estabilidad que tenía antes de las vacaciones.

"En algunas pieles con tendencia acneica, la radiación UV puede provocar un engrosamiento del estrato córneo, la capa más superficial de la piel, y ese aumento de células queratinizadas puede favorecer que la salida del folículo se obstruya. Cuando estas células se mezclan con el sebo, se forma el microcomedón, que es la lesión inicial a partir de la cual pueden aparecer después puntos negros, comedones o granitos inflamados", asegura María Pilar de Castro, doctora europea en biología celular y molecular, directora de estrategia y directora técnica de Proteos Biotech.

"Además, -añade-, el calor y la humedad pueden aumentar la producción de sebo y la radiación UV favorecer la oxidación de algunos componentes del sebo, como el escualeno, contribuyendo a la inflamación y a la aparición de imperfecciones".

Si a esto le sumamos que en verano no prestamos tanta atención a la rutina de cuidado y que cambiamos horarios, dormimos menos y viajamos más, el problema se incrementa. Por eso, durante estos meses, es más importante que nunca sumar a tu skincare un tratamiento que de verdad funcione.

Oily Skin y Anti-Blemish, los dermocosméticos que actúan sobre los granitos y las imperfecciones

Tanto si tu piel es grasa o tiene brillos como si notas granitos e imperfecciones, la gama dermocosmética de SmartKer incorpora Keratinasa pb333, la enzima recombinante desarrollada por pbserum Biotech que multiplica hasta nueve veces la retención de activos respecto a una formulación cosmética sin esta tecnología, potenciando su eficacia.

SmartKer Oily Skin

Especialmente indicado cuando la piel presenta grasa, brillos, poro visible y tendencia a la obstrucción. Su objetivo principal es ayudar a equilibrar la producción de sebo y mejorar el estado de una piel grasa sin recurrir a una estrategia excesivamente astringente.

Entre sus ingredientes se encuentran:

Niacinamida , que contribuye a regular el sebo, mejorar la función barrera y disminuir el aspecto inflamatorio de la piel.

, que contribuye a regular el sebo, mejorar la función barrera y disminuir el aspecto inflamatorio de la piel. Zinc , que complementa esta acción por su papel seborregulador y calmante.

, que complementa esta acción por su papel seborregulador y calmante. Pantenol y ácido hialurónico, que ayudan a mantener una correcta hidratación y a evitar que la piel se descompense o se irrite.

SmartKer Anti-Blemish

Para cuando predominan granitos, textura irregular, rojeces o marcas asociadas a las imperfecciones o incluso manchitas.

Su enfoque es más global sobre la apariencia de la piel: combina activos que favorecen la renovación superficial, la protección frente al estrés oxidativo y la mejora progresiva de la textura y uniformidad.

Esto lo consigue gracias a varios ingredientes: