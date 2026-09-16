PwC celebra el décimo aniversario de 'Women to Watch'

PwC ha celebrado el décimo aniversario de Women to Watch, el programa de talento femenino con el que la firma de servicios profesionales prepara, acompaña y da visibilidad a las altas ejecutivas en su acceso a los consejos de administración.

El encuentro, celebrado en el palacete de los duques de Pastrana, reunió a participantes de las diez ediciones, mentoras, consejeros y headhunters. Durante el evento se clausuró la edición de 2026 y se graduaron las 40 directivas que integran la décima promoción.

Manuel Martín Espada, socio responsable de Mercados de PwC España, señaló que "hace diez años, cuando empezamos el programa, el porcentaje de mujeres en los consejos de empresas cotizadas era del 22%. Hoy es del 41% (...). De las 400 mujeres que han pasado por el programa, 117, casi un 30%, son ya consejeras independientes. Por tanto, el impacto que ha generado Women to Watch ha sido tremendamente importante".

Por su parte, Isabel Linares, directora de Women to Watch, afirmó que "hace diez años, cuando empezamos Women to Watch, teníamos una convicción: que las mujeres tenían mucho que aportar en los consejos de administración". "Sin duda se trata de un éxito compartido entre alumnas, ponentes, mentoras y headhunters, entre los que lo pusieron en marcha y los que han colaborado. Y también entre hombres y mujeres, que la diversidad es cosa de todos. (...) Hoy se gradúa la promoción 2026. La décima promoción. Y aunque hoy cerramos una década, no es un cierre. Es un comienzo", añadió.

Protagonistas

Durante el evento se quiso poner el foco en las verdaderas protagonistas del programa: las directivas que han participado en el programa de talento de PwC durante los últimos diez años. Una representante de cada promoción compartió su principal aprendizaje y explicó cómo Women to Watch ha contribuido a su desarrollo profesional.

Entre las participantes destacaron Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter y alumna de la primera edición; María Paramés, directora de Personas y Comunicación de Bankinter; Marieta Jiménez, vicepresidenta de Merck, miembro de su comité ejecutivo global y consejera de Mapfre; Isabel Tocino, consejera independiente y ponente desde los inicios de la iniciativa; o Loreto González, representante de Korn Ferry, en representación de las firmas de búsqueda de directivos que han colaborado con el programa.

Uno de los momentos centrales fue la conversación entre Ortiz y Paramés, centrada en la formación continua, las capacidades necesarias para liderar organizaciones complejas, el impacto de la inteligencia artificial y las competencias que valoran hoy los consejos al incorporar miembros independientes.

La sesión culminó con la graduación de las 40 integrantes de la promoción de 2026, apadrinada por Marieta Jiménez. El encuentro incluyó un reconocimiento a quienes han sostenido esta red desde sus inicios, con un recuerdo especial a Socorro Fernández Larrea, mentora desde la primera edición, cuyo legado permanece ligado al espíritu de generosidad y acompañamiento del programa.

El programa de talento femenino de PwC se apoya en una comunidad formada por más de 100 colaboradores. Durante estas diez ediciones, más de 70 consejeras independientes han ejercido como mentoras y han compartido experiencia, criterio y conocimiento con las participantes. A ellas se suman especialistas en gobierno corporativo, estrategia, información financiera, auditoría, riesgos, transacciones, inteligencia artificial, sostenibilidad, comunicación, marca personal y negociación, además de presidentes, consejeros y profesionales de firmas de búsqueda de directivos.

A lo largo de sus diez ediciones, Women to Watch ha acompañado a 400 altas ejecutivas y 117 de ellas se han incorporado a diversos consejos de administración como consejeras independientes. Estos resultados reflejan el impacto sostenido de una iniciativa concebida para preparar, dar visibilidad y conectar el talento femenino con oportunidades reales en los máximos órganos de gobierno.

El programa nació para abordar una brecha concreta: numerosas directivas contaban con la experiencia y la preparación necesarias para aportar valor en los consejos, pero no disponían de la misma visibilidad ni de las mismas oportunidades que sus homólogos masculinos. Women to Watch las acompaña para que puedan prepararse para asumir estas responsabilidades y aportar a los órganos de gobierno su gestión empresarial.

Momento clave

El décimo aniversario de este programa se produce en un momento clave de avance regulatorio y empresarial. La Ley de Representación Paritaria, la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen Gobierno de la CNMV sitúan el 40% como referencia para la presencia del sexo menos representado en los órganos de decisión.

Al cierre de 2025, las mujeres ocupaban el 41,5% de los puestos en los consejos del IBEX 35, mientras que en el conjunto de las cotizadas la proporción era del 37,7%, lo que muestra tanto el progreso alcanzado como el camino que aún queda por recorrer.

En paralelo, el perfil que buscan las compañías se ha hecho cada vez más exigente. Los consejos demandan profesionales independientes y comprometidos, con experiencia ejecutiva, conocimiento sectorial, visión internacional y competencias financieras y digitales. También piden que los ejecutivos tengan criterio para valorar el impacto de la inteligencia artificial, sensibilidad en sostenibilidad y capacidad para anticipar riesgos y oportunidades en un entorno geoeconómico y geopolítico cada vez más incierto.

Women to Watch es un programa de PwC España orientado a impulsar el acceso de altas directivas a los consejos de administración. Su propuesta integral se articula en cuatro pilares: formación técnica sobre gobierno corporativo y las responsabilidades del consejero; desarrollo personal, comunicación y marca profesional; networking con empresas, directivos, consejeros y firmas de selección; y mentoring individual con consejeras independientes que ya han recorrido ese camino. El Club Alumnae da continuidad a la experiencia, mantiene vivos los vínculos entre promociones y facilita el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades.