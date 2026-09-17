MicroBank concedió más de 6.000 microcréditos a estudiantes entre 2022 y 2025, por un valor de 53,4 millones de euros

Los microcréditos para estudios se están consolidando como una herramienta para facilitar el acceso a la formación y mejorar las oportunidades profesionales, según refleja el Informe de impacto de los microcréditos Skills & Education, elaborado por MicroBank a partir de los datos registrados entre 2022 y 2025.

Asimismo, el Informe de impacto de los microcréditos Skills & Education indica que, entre las personas que ya habían finalizado los estudios financiados a través de estos microcréditos, el 76% declara haber experimentado alguna mejora en su situación laboral y, a su vez, el 92% percibe un impacto positivo de la formación en su bienestar personal.

Concretamente, el 31% accedió a su primer empleo de calidad, el 20% cambió de sector o ámbito profesional, el 18% desarrolló nuevas competencias que le ayudaron en su puesto actual y un 12% logró un ascenso o mejora de posición.

Además, el 89% de las personas entrevistadas afirma que sin el préstamo no habría podido estudiar o lo habría hecho con muchas dificultades. Con ello, se pone de manifiesto que el préstamo no solo reduce barreras de acceso a la financiación, sino que también reduce la necesidad de compatibilizar los estudios con más horas de trabajo y permite cursar la formación en mejores condiciones.

"Estos resultados refuerzan nuestra convicción de que la financiación puede ser una herramienta de transformación cuando se pone al servicio de las personas. Facilitar el acceso a la educación contribuye a generar más oportunidades, mejorar la empleabilidad y promover una sociedad más inclusiva", señaló Cristina González Viu, directora general de MicroBank.

Según recoge el balance, MicroBank concedió entre 2022 y 2025 un total de 6.061 préstamos a estudiantes, por un importe de 53,4 millones de euros y un valor medio de 8.810 euros. La concesión de microcréditos ha crecido notablemente: pasó de 682 préstamos en 2022 a 2.707 en 2025. A cierre de julio de 2026, MicroBank ha concedido 1.500 préstamos para estudios y ya superan un 34% los préstamos concedidos en el mismo periodo del año anterior.

Formación

La financiación a través de microcréditos Skills & Education se concentra en estudios universitarios (61%) y ciclos formativos de grado superior (22%), es decir, formaciones ligadas a la especialización o al acceso al mercado laboral. En este sentido, cabe destacar que el 32% de los créditos se destinó a másteres, mientras que el 28% han sido para grados universitarios y el 1% para doctorados.

El 53% de los estudiantes financió con el crédito todo el coste de sus estudios y el 47% cubrió solo una parte y completó el resto con propios ahorros (71%) o apoyo familiar. En cuanto a la finalidad del préstamo, generalmente se dedica únicamente a los estudios (82%), pero también hay casos en los que se destina parte del crédito para gastos de material, vivienda/manutención y transporte.

El balance señala que el perfil de estudiante que accede a los préstamos es mayoritariamente femenino (59%). De hecho, el acceso al crédito resulta determinante para ellas: la proporción de mujeres que no podrían haber realizado los estudios sin el préstamo es mayor que la de los hombres (54% versus 48%).

Los estudiantes que acceden a microcréditos son generalmente menores de 30 años (74%). Entre las comunidades autónomas con más préstamos para estudios concedidos destacan Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

En referencia al ámbito de estudio, el análisis de las solicitudes revela que los estudios STEM representaron el 20%. Las áreas de estudio más habituales son Ciencias de la Salud (27%) y Negocios, Administración y Derecho (19%) y la duración media de los estudios financiados es de 25 meses.