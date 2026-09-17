New Balance demanda a Decathlon

New Balance ha presentado una demanda contra Decathlon ante un tribunal federal de Massachusetts, Estados Unidos, por presunta infracción y dilución de marca registrada relacionadas con el diseño de unas zapatillas de deporte de la cadena francesa. La compañía estadounidense considera que uno de los elementos gráficos de las Kiprun puede inducir a asociarlas con su conocida imagen corporativa.

La demanda se centra en el diseño lateral de las zapatillas Kiprun, la marca de Decathlon especializada en productos para corredores. Según New Balance, la K invertida que aparece en el calzado presenta una similitud suficiente con la N que utiliza la compañía estadounidense en sus zapatillas.

Zapatillas Kiprun de Decathlon | Decathlon.

Desde New Balance sostienen que cuenta con derechos exclusivos sobre el uso de la letra N como elemento identificativo de sus productos desde la década de 1970. La empresa considera que el uso de un símbolo visualmente similar por parte de Decathlon puede afectar a la identificación de sus productos y a la asociación de la marca con ese diseño. El procedimiento se ha presentado ante un tribunal federal de Massachusetts, estado en el que New Balance tiene su sede. La compañía solicita medidas judiciales para impedir el uso del diseño que considera infractor, además de una compensación económica por los daños que atribuye a Decathlon.

La empresa estadounidense sostiene en su demanda que ha realizado una inversión de cientos de millones de dólares en la promoción de sus marcas identificadas con la N. Ese gasto publicitario forma parte de los argumentos con los que pretende acreditar el reconocimiento adquirido por ese elemento gráfico. New Balance utiliza la letra en diferentes modelos de calzado deportivo y otros productos. La compañía considera que el signo se ha convertido en un elemento asociado a sus artículos y que, por ello, su utilización en un producto de otra empresa puede generar confusión o diluir el carácter distintivo de su marca.

La demanda plantea así dos cuestiones relacionadas con la protección de la propiedad industrial: la posible infracción de una marca registrada y la denominada dilución de marca, que se refiere a la pérdida de capacidad distintiva o de asociación exclusiva de un signo reconocido.

El enfrentamiento judicial con Decathlon se suma a otros procedimientos que ha emprendido New Balance para proteger los elementos que identifica con sus productos. La compañía estadounidense ya ha presentado demandas relacionadas con sus marcas frente a empresas como Michael Kors y Nautica.

En el caso de Decathlon, la disputa se centra específicamente en las zapatillas Kiprun y en el elemento gráfico situado en su parte lateral. La compañía estadounidense pide al tribunal que adopte medidas para impedir la utilización del diseño cuestionado y reclama daños económicos.