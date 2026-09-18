Santander plantea un ERE en sus filiales tecnológicas

Banco Santander ha informado este jueves a los sindicatos de su decisión de realizar un proceso de reducción de empleo por motivos organizativos, según ha podido saber Europa Press en fuentes cercanas a las negociaciones.

El expediente de regulación de empleo (ERE) afectará a las filiales tecnológicas del banco Santander Digital Services y Gravity. El motivo se apoya en la necesidad de reestructurar ambas sociedades toda vez que el grueso del trabajo para el despliegue de productos y plataformas ya está realizado. En el caso de Gravity, que es donde se ha desarrollado y se mantiene la plataforma que aloja el core bancario de Santander, solamente resta desplegarlo en Brasil. En el resto de mercados ya está operativo.

Por ahora, el banco solamente ha informado a los sindicatos de su decisión de abordar este ERE, de hacerlo de forma menos traumática y con carácter negociado. Como todavía no se ha conformado la mesa negociadora ni se ha reunido la empresa con los representantes de los trabajadores, no se conoce la dimensión de la reducción de empleo ni las condiciones que se ofrecerán a los trabajadores. La decisión de Santander de abordar este ERE se produce pocos meses después de que el banco negociara con los sindicatos un plan de prejubilaciones para los empleados de mayor edad.

No obstante, a diferencia del ERE planteado ahora, el plan de prejubilaciones simplemente es un marco para regularizar las salidas incentivadas que ya se venían produciendo en el banco. Además, no existe un objetivo de salidas, ya que en todo caso, las prejubilaciones son un proceso voluntario por ambas partes, por lo que la empresa puede declinar que se produzcan ciertas salidas y los trabajadores no están obligados a acogerse al plan.

De acuerdo con las últimas cuentas disponibles, Santander Global Technology & Operations, matriz legal de Santander Digital Services, tenía una plantilla media el año pasado de más de 10.000 trabajadores. La empresa triplicó sus beneficios, hasta superar los 16,4 millones de euros.

Este viernes, Santander ha caído un 3,30% en el Ibex 35, hasta los 12,524 euros por acción, tras perder 0,428 euros. Ha registrado el tercer mayor descenso del selectivo, únicamente por detrás de Telefónica (-4,77%) y ArcelorMittal (-3,81%). Durante la sesión se han negociado unos 79,4 millones de acciones, por un efectivo cercano a los 1.000 millones de euros.