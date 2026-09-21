Siete startups españolas finalistas de los eAwards para solucionar retos de salud y vivienda

Las enfermedades cardiovasculares causaron 113.000 muertes en España en 2025 (INE), más de 1.000 bebés nacen de forma prematura extrema cada año (SENeo) y más de 210.000 personas viven con una ostomía (FAPOE). A esto se suma que España desperdició un 20% de su electricidad renovable por falta de almacenamiento (APPA Renovables), y un mercado inmobiliario donde comprar una vivienda exige hoy 7,7 veces los ingresos de un hogar (OCU).

Estos son algunos de los retos a los que dan respuesta las siete startups finalistas de la 25ª edición de los premios al emprendimiento tecnológico eAwards España, organizados por NTT DATA FOUNDATION, seleccionadas entre más de 500 candidaturas: desde una IA que detecta el riesgo cardiovascular en imágenes de retina hasta una batería térmica que almacena electricidad renovable, pasando por soluciones para la prematuridad extrema, la ostomía y el acceso a la vivienda.

Estos siete proyectos competirán el próximo mes de octubre por un premio de 10.000 euros, acceso a un programa de aceleración y a la fase internacional, donde podrán ganar 100.000 euros adicionales.

Estas son las siete startups finalistas:

Aitheroscope (Madrid). Software médico basado en IA que analiza imágenes de la retina para detectar de forma temprana la aterosclerosis y facilitar la identificación del riesgo cardiovascular desde atención primaria.

(Madrid). Software médico basado en IA que analiza imágenes de la retina para detectar de forma temprana la aterosclerosis y facilitar la identificación del riesgo cardiovascular desde atención primaria. Auziker (Vizcaya). Tecnología para entrenar y proteger a perros detectores de explosivos. Esta aplicación ha sido utilizada por cuerpos policiales en España, Francia y en los JJ.OO. de París 2024.

(Vizcaya). Tecnología para entrenar y proteger a perros detectores de explosivos. Esta aplicación ha sido utilizada por cuerpos policiales en España, Francia y en los JJ.OO. de París 2024. Brisa (Madrid). IA diseñada para acelerar la descarbonización en ciudades, infraestructuras e industrias. Usa un modelo propio entrenado con más de 11.000 millones de datos para predecir la huella de carbono y simular escenarios.

(Madrid). IA diseñada para acelerar la descarbonización en ciudades, infraestructuras e industrias. Usa un modelo propio entrenado con más de 11.000 millones de datos para predecir la huella de carbono y simular escenarios. Fetalife Technologies (Barcelona). Incubadora líquida que recrea el entorno del útero para bebés prematuros extremos con el objetivo de aumentar la supervivencia y reducir las secuelas de la prematuridad extrema.

(Barcelona). Incubadora líquida que recrea el entorno del útero para bebés prematuros extremos con el objetivo de aumentar la supervivencia y reducir las secuelas de la prematuridad extrema. Match Owner (Valencia). Plataforma digital que conecta directamente a propietarios, compradores e inquilinos para reducir intermediarios, costes y tiempos en el proceso inmobiliario.

(Valencia). Plataforma digital que conecta directamente a propietarios, compradores e inquilinos para reducir intermediarios, costes y tiempos en el proceso inmobiliario. Ostofix (Madrid). Dispositivo médico que ofrece una alternativa a las bolsas de ostomía. Permite al paciente controlar la evacuación de los desechos de forma sencilla mejorando la autonomía, comodidad, dignidad y calidad de vida.

(Madrid). Dispositivo médico que ofrece una alternativa a las bolsas de ostomía. Permite al paciente controlar la evacuación de los desechos de forma sencilla mejorando la autonomía, comodidad, dignidad y calidad de vida. Thermophoton (Madrid). Batería térmica que almacena electricidad renovable como calor a más de 1.200 °C y permite conservar grandes cantidades de energía durante largos periodos para suministrarla bajo demanda como calor o electricidad.

El ganador nacional se desvelará el próximo 5 de noviembre en el Real Casino de Madrid, en el marco de la gala del 25 aniversario de la Fundación NTT DATA, y representará a España en la final internacional de los eAwards, que se celebrará en Lisboa (Portugal) los próximos 25 y 26 de noviembre, sede además del proyecto ganador internacional de 2025.

Una de las principales características de estos premios es su permanencia y crecimiento en el mercado. Y es que, en un ecosistema donde la mayoría de las startups no sobrevive a sus primeros años, el 94% de los ganadores de los eAwards en los últimos 18 años sigue activo y el 58% ha logrado más de 2 millones de euros en financiación.

Detrás de estos resultados hay un proceso de selección exigente, en el que participan más de 100 voluntarios de NTT DATA y otros 20 expertos externos al ecosistema, encargados de validar la innovación, el impacto y la madurez tecnológica de cada candidatura. Los eAwards se celebran actualmente en 9 países de Europa y América Latina.