AMKT y Skiller School amplían su alianza para impulsar el talento y la transformación tecnológica del marketing

La Asociación de Marketing de España y Skiller School han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá continuar desarrollando conjuntamente iniciativas de formación, divulgación y promoción del talento tecnológico, además de ofrecer nuevas ventajas a los socios de AMKT.

El acuerdo ha sido suscrito por Juan Cantón Molina, director general de AMKT, y Juan Antonio Muñoz-Gallego, socio y fundador de Skiller School. La colaboración permitirá a ambas organizaciones desarrollar acciones vinculadas a la formación, la comunicación, los contenidos y la promoción de eventos, poniendo especial foco en ámbitos cada vez más relevantes para los profesionales del marketing como la tecnología, los datos, la inteligencia artificial, la publicidad digital y las nuevas competencias profesionales.

Uno de los principales ejes del acuerdo será la formación continua de los socios de AMKT. Gracias a esta colaboración, los asociados podrán beneficiarse de descuentos en las acciones formativas de Skiller School, además de otras oportunidades de participación que se irán desarrollando en el marco de la alianza.

La alianza también permitirá generar nuevos espacios de divulgación y conversación entre profesionales y directivos del sector, aprovechando los canales y formatos impulsados por ambas entidades. Entre ellos se encuentra Skiller Talk, el espacio desarrollado por Skiller School en Negocios TV, en el que participan directivos y expertos para analizar la evolución del marketing, la innovación, la tecnología y los nuevos modelos de negocio.

Juan Cantón Molina, director general de AMKT señala que "uno de nuestros objetivos como Asociación es ayudar a los profesionales del marketing a anticiparse a los cambios que están transformando nuestra profesión. La colaboración con Skiller School nos permite ampliar las oportunidades de formación y conocimiento que ofrecemos a nuestros socios y, al mismo tiempo, generar nuevos espacios en los que compartir experiencias y aprender de quienes están liderando esa transformación."

Juan Antonio Muñoz-Gallego, socio y fundador de Skiller School afirma que "La tecnología cambia muy rápido, pero la verdadera transformación sigue dependiendo de las personas. Junto a AMKT queremos ayudar a construir el talento que el marketing necesita ahora, no dentro de cinco años: profesionales capaces de entender la tecnología, operarla y convertirla en resultados reales para las empresas."

Además, Skiller School colaborará como Media Partner de los Premios Nacionales de Marketing, contribuyendo a amplificar la difusión de uno de los principales encuentros del sector en España. Por su parte, AMKT colaborará en la promoción de los Tech & Skiller Awards, reforzando así el vínculo entre marketing, tecnología y talento.

Con este acuerdo, AMKT y Skiller School sellan su compromiso con la actualización permanente de los profesionales y con la creación de espacios que conecten conocimiento, talento, innovación y empresa, en un momento en el que la aceleración tecnológica está redefiniendo las competencias necesarias para liderar el marketing.

Sobre AMKT

La Asociación de Marketing de España (AMKT) es la organización que impulsa la evolución del marketing en España como eje estratégico para empresas, marcas y profesionales. Con una comunidad formada por más de 1.300 profesionales y más de 200 empresas, AMKT integra y conecta a todo el ecosistema del marketing en nuestro país, generando espacios de conocimiento, relación y desarrollo para situar el marketing en el centro de la toma de decisiones.

Bajo el propósito "Elevamos el marketing. Impulsamos a sus profesionales", la Asociación trabaja para anticipar tendencias, compartir modelos de éxito y construir una visión estratégica del marketing desde una perspectiva ética, sostenible y orientada al impacto en el negocio y en la sociedad. A través de iniciativas como los Premios Nacionales de Marketing, el Anuario del Marketing, sus estudios de referencia, sus comités especializados y una agenda anual de encuentros y colaboraciones con los principales eventos del sector, AMKT activa un ecosistema vivo donde el conocimiento, la conexión y la experiencia se convierten en valor real para profesionales y organizaciones.



Sobre Skiller Academy

Skiller es un ecosistema de transformación profesional y tecnológica que construye talento y capacidades a partir de las necesidades reales de las empresas. Su modelo conecta formación práctica, proyectos reales y empleabilidad para convertir conocimiento tecnológico en capacidad operativa, con especial foco en ámbitos como inteligencia artificial, data, MarTech y AdTech.

A través de sus áreas de educación, consultoría y divulgación, Skiller acompaña tanto a profesionales como a organizaciones en la adopción y aplicación real de la tecnología: desde la creación de perfiles especializados y equipos preparados para operar desde el primer día, hasta proyectos de consultoría, investigación, contenidos, Skiller Talks y los Skiller Awards. La formación es el medio; la transformación y la capacidad real, el resultado.