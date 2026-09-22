La multinacional suiza Schindler ha lanzado la segunda edición de su programa de reclutamiento Schindler Campus, con el que oferta 58 plazas destinadas a la formación e incorporación directa de técnicos de montaje en España y Portugal. Tras el proyecto piloto que sumó más de más de 1.000 solicitudes, la compañía de elevación expande este modelo de cantera propia para cubrir la alta demanda de personal especializado en la industria.

Un plan de 500 horas teóricas y prácticas

La iniciativa está orientada a perfiles con formación o conocimientos previos en electricidad, electromecánica, mecánica, automatismos o robótica, aunque se valora la experiencia técnica sin titulación específica. De las vacantes disponibles, 47 plazas corresponden a territorio nacional y 11 plazas a Portugal.

El itinerario académico consta de 500 horas formativas repartidas entre el 9 de diciembre y el 5 de abril. La estructura combina clases virtuales en directo, talleres locales y 250 horas de prácticas remuneradas en las delegaciones comerciales. Los alumnos seleccionados realizarán además una estancia de dos a tres días en el Centro de Formación Técnica (CFT) de Zaragoza, hub de la compañía donde se ensayan situaciones reales de montaje y mantenimiento.

Distribución territorial y selección

El despliegue en España abarca 25 ciudades, entre las que figuran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Palma de Mallorca y La Coruña. En Portugal, la actividad se concentrará en Lisboa, Coímbra y Faro. Los aspirantes deben contar con permiso de trabajo, carné de conducir y vehículo propio.

El proceso de selección se articula a través del operador de recursos humanos Adecco mediante un filtro digital que incluye cuestionario inicial, evaluaciones de razonamiento espacial y mecánico de 20 minutos de duración con 27 preguntas, entrevista personal y la grabación de un vídeo de presentación. El plazo de inscripción para esta convocatoria finaliza el 20 de noviembre.

Garantía de incorporación a la plantilla

La compañía busca replicar el rendimiento de la primera edición, en la que la práctica totalidad de los alumnos participantes terminó integrada en la plantilla fija. "Queremos acercar nuevas oportunidades profesionales a personas con base técnica y potencial", señala Natalia Fernández, directora de recursos humanos de Schindler Iberia.

Los candidatos interesados que residan en áreas como Cáceres, Algeciras o León deberán asumir desplazamientos semanales a las sedes de formación presencial ubicadas en Badajoz, Jerez de la Frontera y Valladolid, respectivamente. La retribución de las prácticas y la posterior contratación quedan vinculadas a la superación de las pruebas técnicas oficiales del fabricante.