Amancio Ortega gana un pleito a un restaurante histórico escocés

El Rogano fue durante décadas uno de los restaurantes más famosos de Glasgow. Su decoración art déco, inspirada en el transatlántico Queen Mary, era parte de su encanto y por sus mesas pasaron David Bowie, Mick Jagger, Elizabeth Taylor o Jude Law. Sin embargo, este establecimiento histórico lleva años cerrado y la empresa que lo gestionaba ha reclamado al propietario, la sociedad inmobiliaria de Amancio Ortega, que asuma los daños y las pérdidas provocadas por no poder reabrirlo. El Tribunal Supremo británico ha fallado a favor del empresario gallego.

El inmueble del Rogano pertenece a Pontegadea UK, la sociedad que utiliza Amancio Ortega para gestionar e invertir parte de su patrimonio. Se lo arrendaron a Forthwell, que lo subarrendó a su filial Lynnet Leisure, la encargada de gestionar el restaurante.

Todo comenzó a torcerse en 2020. El Rogano cerró durante las restricciones por la covid-19. En diciembre de aquel año el local sufrió dos inundaciones, los días 9 y 14. Apenas unas semanas después, el 10 de enero de 2021, volvió a inundarse. Además, una de las inundaciones provocó un incendio que dejó inutilizada la instalación eléctrica y al restaurante sin calefacción.

Las reparaciones no llegaron a completarse y las filtraciones continuaron. El Rogano, que había sobrevivido a guerras, crisis y décadas de cambios en Glasgow, se quedó sin poder volver a abrir sus puertas.

Una factura cada vez más grande

Forthwell consideró que Pontegadea debía hacerse cargo de los daños del inmueble o asumir el coste de las obras necesarias para recuperarlo. Pero la reclamación fue más allá. La empresa quería también recuperar las pérdidas sufridas durante ese periodo. Ahí apareció el problema que ha terminado resolviendo el Tribunal Supremo británico.

El tribunal ha rechazado que Forthwell pueda reclamar a Pontegadea las pérdidas de Lynnet porque la sociedad que explotaba el restaurante no era parte del contrato de arrendamiento. Dicho de una manera más sencilla: una empresa no puede utilizar su contrato con el propietario para reclamar en nombre de otra sociedad distinta las pérdidas que esta última haya sufrido.

El Tribunal Supremo británico ha confirmado así una decisión anterior de la Justicia escocesa y ha rechazado la fórmula jurídica planteada por Forthwell.

Aunque el Tribunal Supremo acaba de pronunciarse, la sentencia no va a cambiar directamente la situación económica de Pontegadea ni de Forthwell. Las dos compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial el pasado 20 de mayo, justo cuando estaba previsto que comenzara la vista ante el Tribunal Supremo. Las condiciones del pacto no se han hecho públicas.

El máximo tribunal británico decidió, pese a todo, seguir adelante con el caso porque consideró que planteaba una cuestión jurídica de interés público general.