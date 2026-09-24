Iberia inicia la cuenta atrás para su Centenario

A falta de cien días para el inicio de las celebraciones, Iberia ha presentado hoy el programa de actividades con el que conmemorará su Centenario a lo largo de 2027. La compañía ha avanzado algunas de las iniciativas que desarrollará para compartir este aniversario con sus clientes, empleados, instituciones, empresas y con el conjunto de la sociedad. Durante el acto, el presidente de Iberia, Marco Sansavini, ha presentado también la librea especial del Centenario que lucirán algunos aviones de la compañía.

"Los eventos del centenario serán un homenaje a los más de 1.000 millones de personas que han volado con Iberia en este siglo, a todos los empleados que han hecho posible cada vuelo a lo largo de estos cien años y a todos aquellos a los que nuestra conectividad ha permitido establecer lazos familiares, empresariales o culturales en este tiempo", ha asegurado Marco Sansavini, presidente de Iberia, durante la presentación.

Iberia inicia la cuenta atrás para un aniversario que mira al mismo tiempo al pasado y al futuro: cien años de historia y una nueva etapa de transformación para seguir volando durante los próximos cien.

Un programa para celebrar un siglo de conexiones

El gran acto institucional del centenario tendrá lugar en junio de 2027, el mes en el que se constituyó Iberia, en los hangares de La Muñoza. La compañía celebrará allí su historia y su futuro, en el centro de operaciones donde cada día se hace el mantenimiento de sus aviones listos para volar.

El Centenario tendrá una dimensión especial en América Latina, principal mercado de Iberia. Casa de América acogerá una iniciativa dedicada a los vínculos construidos entre España y la región durante un siglo y al español como lengua compartida. La compañía también rendirá homenaje al talento y la creatividad con el proyecto Generación del 27 que pondrá foco en los jóvenes que, como hizo aquella generación del 1927 hace un siglo, están ahora escribiendo el futuro de España.

Iberia pondrá asimismo en valor su relación con las empresas españolas en un encuentro organizado junto a la CEOE en la Bolsa de Madrid. Además, celebrará el Centenario junto al buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que también cumple cien años en 2027 y comparte con Iberia a Horacio Echevarrieta como fundador.

La edición de Fitur de 2027 será también muy especial. Iberia contará con un stand de mayores dimensiones, que se convertirá en el epicentro de numerosos encuentros con representantes de países, agencias de viajes y turoperadores, además de servir como escenario para dar a conocer algunas de las novedades del Centenario.

Junto al Ayuntamiento de Madrid, la compañía rendirá homenaje a los empleados de Iberia que pueblan numerosamente el distrito de Barajas desde hace un siglo, mediante la instalación del timón de cola de uno de sus aviones en un lugar emblemático.

Además, la compañía está preparando un libro y un documental que recogen la historia de Iberia a través de su archivo audiovisual y de los testimonios de sus protagonistas.

En 2027 se pondrá también en marcha la Fundación Iberia, que se apoyará en la experiencia de la compañía en ayuda humanitaria y en la solidaridad de sus empleados, clientes y aliados para multiplicar su impacto social y generar oportunidades a través de la conectividad.

No faltará tampoco, para celebrar estos cien años, una gran exhibición área en el aeródromo de Cuatro Vientos.

Espacios Iberia en España y América Latina

Uno de los centros neurálgicos de las acciones del centenario será el Espacio Iberia de Madrid, que el próximo año estará situado en una de las arterias principales de la capital, en el número 44 de la calle Alcalá, y que permanecerá abierto durante buena parte de 2027. Acogerá una agenda de actividades relacionadas con la aviación, la cultura, el impacto social y el futuro de la compañía, además de encuentros con clientes, instituciones y ciudadanos.

La celebración se trasladará también a otras ciudades españolas y, en América Latina, a Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y San Pablo, donde Iberia abrirá nuevos Espacios Iberia.

El programa incluirá promociones comerciales, iniciativas con agencias de viajes y turoperadores, así como nuevas propuestas que Iberia irá desvelando durante los próximos meses.

Mejora de la experiencia de los clientes

Durante 2027, Iberia continuará impulsando nuevas iniciativas para mejorar la experiencia de sus clientes, tanto en tierra como a bordo. Uno de los principales hitos será la renovación interior de las cabinas de los aviones de largo radio, cuyo nuevo diseño, orientado a ofrecer mayores niveles de calidad y confort, se presentará en los próximos meses.

Asimismo, seguirá avanzando el despliegue progresivo de la conexión wifi gratuita y de alta velocidad de Starlink en toda la flota.

Además, la aerolínea está trabajando junto a la Real Academia de Gastronomía para que los productos más emblemáticos de la gastronomía de nuestro país sean protagonistas de la propuesta culinaria, tanto a bordo como en las salas premium.

Los empleados de Iberia, protagonistas del Centenario

Los empleados y exempleados de Iberia tendrán un papel central en las celebraciones. La compañía prevé que alrededor de 60.000 personas que han formado o forman parte de Iberia pasen por los Espacios Iberia y por los distintos eventos previstos en España y América Latina. Todos recibirán un reconocimiento por su contribución a la historia de Iberia.

Entre las iniciativas previstas figura el IB100, un vuelo especial que recorrerá simbólicamente el siglo construido por las personas de Iberia. También se organizarán conciertos, encuentros y otras actividades para los equipos, así como exhibiciones aéreas y propuestas vinculadas a la pasión por volar.

Plan de Vuelo 2030

El aniversario servirá también para reconocer la evolución constante de Iberia y su capacidad para afrontar el futuro. Hace algo más de un año, la compañía presentó su Plan de Vuelo 2030, una hoja de ruta respaldada por una inversión de 6.000 millones de euros para crecer de manera rentable y sostenible y contribuir a consolidar Madrid-Barajas como uno de los grandes hubs europeos.

Iberia ha pasado de contar con 43 aviones de largo radio a inicio de 2025, a disponer de 51 a día de hoy, con el objetivo de alcanzar alrededor de 70. La incorporación de nuevos Airbus A321XLR ha permitido sumar nuevos destinos a la red de Iberia como Orlando, Recife, Fortaleza, Toronto y Monterrey.

La compañía también ha comenzado el despliegue progresivo de Starlink, que ofrece wifi de alta velocidad y gratuito en su flota, y ha inaugurado la Sala Emerald Sorolla en la T4 de Madrid-Barajas, destinada a los clientes Platino, Platino Prime, Infinita e Infinita Prime.

El Plan 2030 conlleva una apuesta importante por la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial con el objetivo de ofrecer una experiencia a los clientes más personalizada y sencilla.

A esto hay que sumar el desarrollo de las capacidades industriales de la compañía en los últimos meses, gracias a la obtención de la licencia LEAP Premier MRO y la creación de IAG Engine Tech.