Las startups españolas ganan escala en 2026 con grandes rondas y la entrada de inversores estratégicos

España, además, se afianza como uno de los ecosistemas de emprendimiento más dinámicos y competitivos de Europa, según se recoge en el Spain Global Startup Hub 2026, elaborado por ICEX. La publicación señala que España alcanza ya un valor estimado de 125.000 millones de euros en su ecosistema emprendedor y cuenta con más de 5.000 startups, más de 400 scaleups y 17 unicornios tecnológicos.

Desde la industrialización del cohete MIURA 5 de PLD Space y la expansión internacional de Factorial, la ronda de Multiverse o la entrada de Mutua Madrileña en el capital de la plataforma inmobiliaria Muppy, varias startups españolas afrontan el cierre del ejercicio con planes de escalado, internacionalización y desarrollo de nuevos productos.

Entre las operaciones más destacadas de los últimos meses figura la de la compañía donostiarra Multiverse Computing, que anunció en julio una Serie C de hasta 500 millones de euros, con una valoración previa a la operación de 1.500 millones, y que supone una de las mayores de la historia del ecosistema español.

A ella se suma PLD Space, que a comienzos de septiembre amplió su Serie C hasta los 288 millones de euros tras incorporar un nuevo tramo de 108 millones. La compañía ilicitana había cerrado inicialmente en marzo una ronda de 180 millones liderada por Mitsubishi Electric y Cofides. A esta financiación se añade la adjudicación de 158,9 millones de euros de la Agencia Espacial Europea dentro del European Launcher Challenge, destinada a impulsar el desarrollo y escalado del MIURA 5.

También en septiembre Fever captó 250 millones de dólares (unos 217 millones de euros) en una ampliación de capital liderada por EQT, con la participación de Point72 Private Investments, Baillie Gifford y otros inversores. La operación sitúa la valoración de la plataforma tecnológica de ocio y entretenimiento por encima de los 4.500 millones de euros. En el ámbito del software empresarial, Factorial cerró una Serie D de 129 millones de euros liderada por General Catalyst, que elevó la valoración de la compañía hasta unos 2.100 millones de euros.

Junto a las grandes rondas, el ecosistema está registrando también operaciones de carácter más estratégico, en las que grandes grupos empresariales toman posiciones en startups. Es el caso de Muppy, especializada en inversión y gestión inmobiliaria residencial, en cuyo capital entró este verano Mutua Madrileña con una participación del 10% a través de Mutua Ventures. La compañía, que supera los 150 millones de euros en activos bajo gestión y las 750 unidades operativas, se ha marcado como objetivo alcanzar los 400 millones de euros bajo gestión en los próximos dos años.