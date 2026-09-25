Demetrio Carceller Arce recibe el Premio de Oro Eduardo Barrachina 2026

Damm ha recibido el Eduardo Barrachina Golden Award 2026, un reconocimiento otorgado por la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido a empresas españolas por su trayectoria y contribución al mercado británico. El galardón fue recogido por Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm, durante un acto celebrado en la residencia de la embajadora de España en Londres.

Fundada en 1876, Damm ha reforzado durante los últimos años su presencia internacional y actualmente Reino Unido es uno de sus principales mercados fuera de España, con un peso significativo dentro de su negocio internacional. Estrella Damm, su principal marca, cuenta con una presencia destacada en el sector hostelero británico.

Uno de los principales hitos de la compañía en el país ha sido la inversión de 70 millones de libras en Eagle Brewery, su fábrica de Bedford, adquirida en 2022. La inversión ha permitido modernizar las instalaciones y aumentar de forma significativa su capacidad de producción. Según la compañía, desde 2022 la planta ha generado un 300 % más de nuevos puestos de trabajo y ha avanzado en eficiencia productiva y en la reducción de las emisiones vinculadas al transporte.

Durante el acto, Carceller destacó que el principal logro de Damm en Reino Unido es "la confianza" construida con consumidores, distribuidores, hosteleros y clientes. "Por eso adquirimos Eagle Brewery en Bedford, para producir aquí, invertir aquí y crear empleo aquí, en un paí en el que queríamos invertir, crecer y construir un futuro a largo plazo", afirmó.

El presidente ejecutivo de Damm también se refirió a la reciente adquisición de Old Speckled Hen, una marca histórica del mercado británico. En este sentido, señaló que "cuanto más global se vuelve una compañía, mayor es su responsabilidad de proteger aquello que hace único a cada lugar" y aseguró que preservar una marca profundamente vinculada a la tradición cervecera británica supone para Damm "tanto un honor como una responsabilidad".

La embajadora de España en el Reino Unido, Emma Aparici Vázquez de Parga, destacó durante su intervención la evolución de Damm a lo largo de sus 150 años de historia y su presencia en más de 130 países, mientras que Juan Carlos Machuca, presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, puso en valor la contribución de la compañía a la economía de Bedford y a la creación de nuevas oportunidades de empleo en la zona.

El Eduardo Barrachina Golden Award es uno de los principales reconocimientos corporativos de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. En ediciones anteriores ha distinguido a compañías como FCC, Indra, RIU Hotels y Navantia.