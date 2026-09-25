Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, impulsa entre las empresas la incorporación de la IA a la red

Telefónica ha lanzado su servicio de observabilidad, pensada para ayudar a que las empresas puedan anticipar posibles incidencias y mejorando la toma de decisiones en base a los datos.

La nueva iniciativa de Telefónica, dirigida a grandes empresas, midmarket y administraciones públicas, incorpora capacidades de IA para unificar en una única herramienta la monitorización, el análisis y la correlación de sucesos que ocurren en la red corporativa, pudiendo prever su impacto en el negocio. La solución facilita un uso optimizado de las comunicaciones, menores tiempos de resolución de incidencias y la anticipación de acciones necesarias gracias al análisis de patrones y métricas relevantes para el negocio.

El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ya avanzó la incorporación de la IA a la red de la compañía y a la actividad de los clientes corporativos, durante su intervención en los Desayunos Esade: "Telefónica ha pasado de ser una proveedora de servicios de comunicación a convertirse en una compañía y un socio tecnológico para empresas y para los países en los que operamos. La IA nos cambia por dentro, como a la mayoría de las compañías, pero también nos exige ser capaces de ayudar a otros en ese desarrollo".

Con este planteamiento, Telefónica busca que, mediante la capacidad de observabilidad, las compañías a las que presta servicio puedan pasar de una gestión reactiva a una proactiva y alineada con sus objetivos comerciales. La observabilidad no solo aporta visibilidad técnica: también ayuda a entender cómo el comportamiento de los sistemas impacta en la experiencia del cliente y en la continuidad del negocio. Así lo expresó Gayo: "La IA nos permitirá cometer muchos menos errores en nuestros procesos".

Telefónica enmarca esta propuesta comercial, que hasta ahora ha ofrecido dentro del paquete de soluciones de conectividad avanzada Titan Connect, como una evolución hacia la observabilidad inteligente, que integra arquitectura, implantación, operación y evolución continua. Su propuesta para el segmento B2B combina diseño de arquitecturas, implantación e integración tecnológica y mantenimiento. Así, el enfoque de la compañía reúne instrumentación, contexto y automatización para unificar señales, correlacionar datos y convertir la observabilidad en una capacidad estratégica.

Más visibilidad

Gracias a esta solución para las comunicaciones, las organizaciones pueden optimizar la utilización de la red, visualizando instantáneamente el estado global de la infraestructura a través de un panel de control, o dashboard, personalizable y fácil de gestionar.

Este dashboard está diseñado como una herramienta de gestión operativa para los equipos de TI, con visión global de la red, rendimiento LAN y WAN, observabilidad Wi-Fi, eventos y alarmas correlacionadas, así como un cuadro de mando ejecutivo.

Además, el sistema permite reducir los tiempos de resolución de incidencias al identificar más rápidamente la causa de los problemas y anticipar posibles fallos mediante alertas inteligentes y análisis predictivo. Esto mejora la resiliencia operativa y aporta contexto para una toma de decisiones más ágil y fundamentada.

El nuevo servicio está especialmente indicado para organizaciones con entornos complejos y una alta dependencia digital, como la banca, el sector retail, la logística y las empresas con contact center o de ecommerce. En estos ámbitos, cualquier eventualidad en la red, por breve que sea, puede afectar directamente a las ventas y requerir una respuesta inmediata, por ejemplo, durante el Black Friday.

Tal y como señaló Gayo en el marco de los Desayunos Esade, el desarrollo de nuevos servicios está cobrando especial relevancia en el ámbito del B2B de la compañía: "En Telefónica España, por ejemplo, en el mercado de empresas ya vendemos más servicios que no son comunicaciones que servicios puramente de comunicaciones".

Telefónica ofrece ahora la nueva capacidad de observabilidad, y lo hace bajo dos modalidades comerciales. La modalidad esencial permite personalizar la solución en función de la operativa del cliente y sus eventos, generar alarmas y detectar los problemas principales con IA. La modalidad premium, que estará disponible a partir de diciembre, incorpora todas las funcionalidades de esencial, junto con paneles de control e informes personalizables, capacidad de planificación, OpenTelemetry —marco de código abierto para estandarizar la recogida y gestión de datos telemétricos en diversos entornos de software—, una API para consultar datos y otra API de ITSM que integra la generación de alarmas y tickets automáticos ante potenciales incidencias.

Con esta iniciativa, y ofreciendo cada vez más y mejores servicios, Telefónica refuerza su propuesta de valor para empresas y administraciones que buscan una visión unificada de su infraestructura digital y una operación más predictiva, eficiente y resiliente.