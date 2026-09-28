Grupo Albia amplía hasta el 23 de octubre el plazo para participar en su Laboratorio Universitario de Ideas

Grupo Albia ha anunciado la ampliación hasta el próximo 23 de octubre del plazo de participación en el Laboratorio Universitario de Ideas, la nueva categoría de los III Premios Albia de Sostenibilidad dirigida a incorporar el talento joven y acercar los retos de la sostenibilidad a las aulas.

La iniciativa invita a estudiantes universitarios a aportar propuestas innovadoras y creativas que contribuyan a dar respuesta a algunos de los principales desafíos medioambientales y sociales actuales. Aunque el certamen está impulsado desde el sector funerario, el Laboratorio de Ideas está abierto a planteamientos procedentes de cualquier ámbito que puedan servir de inspiración y favorecer el avance hacia modelos más responsables.

"Los jóvenes tienen una forma diferente de observar los retos actuales y una gran capacidad para plantear soluciones nuevas. Con la ampliación del plazo, queremos que más estudiantes puedan compartir sus ideas y encuentren en el Laboratorio un espacio para convertirlas en propuestas concretas, viables y con potencial de futuro", señaló Carlos Gallego, director de Sostenibilidad, Comunicación y Marketing de Grupo Albia.

Las candidaturas serán valoradas por un comité de expertos en sostenibilidad de Grupo Albia, que tendrá en cuenta aspectos como la innovación, la viabilidad, el impacto potencial y la capacidad de la iniciativa para contribuir a un entorno más sostenible.

La propuesta ganadora recibirá su galardón durante la gala de entrega de los III Premios Albia de Sostenibilidad, que se celebrará en noviembre en Madrid, además de una dotación económica de 1.000 euros. Los estudiantes interesados pueden consultar las bases y los requisitos de participación en 'premiosalbiasostenibilidad.com'.