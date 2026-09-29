ACS amplía un contrato de minería de oro en Camboya

Thiess, empresa de servicios mineros del Grupo CIMIC, ha conseguido una prórroga contractual de dos años, por valor de 170 millones de dólares australianos, en la mina de oro Okvau de Emerald Resources NL, en Camboya.

La prórroga extiende el contrato hasta 2030 y abarca las operaciones mineras en Okvau, incluido el desarrollo de la mina, los servicios de perforación y voladura, la extracción de estériles y mineral, y todos los servicios de apoyo asociados a la actividad minera en el conjunto del proyecto.

Thiess, a través de su filial MACA, logró el contrato original en 2020 y ha desarrollado una sólida relación con Emerald basada en el compromiso con la seguridad, la excelencia operativa, el desarrollo de capacidades y de la comunidad, y la creación de valor sostenible.

Desde que comenzó la extracción, la explotación ha producido más de 500.000 onzas de oro, lo que refleja el firme compromiso de la mina con una producción segura y con las capacidades de su plantilla.