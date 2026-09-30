IKEA Alcorcón cumple 30 años con 8.500 millones de euros en ventas

IKEA Alcorcón celebra el 30.º aniversario de su apertura en septiembre de 1996, tres meses después de la apertura de su primera tienda en Badalona. Fueron las primeras tiendas de una red que hoy suma más de 80 puntos de contacto físico.

En concreto, en la Comunidad de Madrid, ha pasado de tener una sola tienda con 22.000 m² a tener más de 132.000 m² de experiencia sueca, lo que equivale a la superficie de 11 Plazas Mayores tal y como la conocemos hoy.

Durante la celebración del aniversario en la tienda, Carl Aaby, CEO de IKEA a nivel nacional, ha tenido unas palabras de reflexión y agradecimiento: "Hace tres décadas IKEA llegó a España con una idea muy sencilla: hacer que el diseño, la funcionalidad y la calidad estuvieran al alcance de muchas más personas. Y desde entonces, hemos ido creciendo, cambiando y aprendiendo junto a la sociedad española. Desde el hogar, hemos acompañado a millones de personas en su vida cotidiana, impulsando bienestar, diseño democrático y cambios positivos en la sociedad". "Todos nos acordamos de aquella primera campaña de hace 30 años, 'Por fin unos suecos que no vienen a tomar el sol', y así fue, aquí llevamos 30 años y lo que nos queda", añadió.

En el acto de hoy, IKEA ha presentado los datos de un estudio socioeconómico sobre el impacto de IKEA en el mercado de Madrid elaborado por EY. Indica que en estos 30 años en Madrid, ha generado 8.500 millones de euros en ventas acumuladas, cifra que impacta directamente en empleo, proveedores, transporte y actividad local.

Además, ha generado con su actividad 8.400 millones de euros. Desglosados, han supuesto 2.717 millones de euros de impacto directo, 3.424 millones de euros de impacto indirecto y 2.259 millones de euros de efecto inducido. Señala que cada euro gastado en IKEA en Madrid contribuye con 3,09 euros a la economía madrileña y que la contribución fiscal en 30 años en el mercado de Madrid asciende a 3.751 millones de euros.

El estudio sostiene que desde la apertura de IKEA Alcorcón, la compañía sueca da empleo a 2.700 personas. El informe también destaca que IKEA genera directa e indirectamente en el mercado de Madrid más de 6.800 empleos o, dicho de otra manera: por cada persona empleada directamente en IKEA, el mercado de Madrid suma más de 3 empleos.

La tienda de IKEA Alcorcón recibe más de 4 millones de visitas al año, hay 1,9 millones de socios Family en el mercado de Madrid y en los últimos 30 años se han servido más de 10 millones de albóndigas por IKEA Food Madrid.

En 2025 la compañía dedicó más de 51.500 horas a que sus empleados y empleadas en el mercado de Madrid aprendiesen. Además, entre 2024 y 2025, el espacio infantil Småland de las tiendas recibió 165.278 visitas. Lo que supone en dos años un volumen de visitas equivalente a llenar más de 360 veces el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares.

La firma destaca que 1.793.688 productos han encontrado una segunda vida en Madrid y 94.664 productos procedentes directamente de los clientes han regresado al sistema a través de iniciativas de segunda mano. En 2025 se han evitado desperdiciar 31.800 kg de producto, lo que supone una reducción del 27 % del desperdicio alimentario respecto a 2020.

Asimismo, asegura que el 6 % de los bebés fueron concebidos en camas IKEA y 8 de cada 10 hogares en España tienen al menos un mueble IKEA. Solo en 2025 IKEA España recibió más de 50 millones de visitas.

Aniversario

Durante la celebración, han intervenido algunos directores de la compañía para hacer un repaso de lo que ha supuesto la relación de IKEA y los madrileños este tiempo. Gemma Arranz, directora de IKEA Alcorcón, dijo que celebran "30 años en esta Comunidad en la que hemos acompañado a los madrileños y madrileñas a través de más de 11 puntos de contacto y con más de 2.700 empleados para seguir creando un mejor día a día para la mayoría de las personas, que es la visión que nos guía".

Para Irene Carrascal, anterior directora de IKEA Alcorcón y actual responsable del Centro de Atención Telefónica y Venta a Distancia, "es un honor formar parte de la historia de una tienda emblemática y también un orgullo estar en una empresa que, junto a la sociedad española, ha ido desmontando barreras que parecía imposible derribar. Hace 30 años era imposible imaginar que más de la mitad de los directivos seríamos mujeres, que seríamos pioneros en ampliar permisos de maternidad y paternidad o incluso en aprobar una Ley de Teletrabajo".

Almudena Cano, directora de Ventas de la compañía en España, ha comparecido en el acto y ha agradecido el interés de los clientes por IKEA todos estos años y ha hecho hincapié en sus preferencias. "Sabemos que los productos favoritos de estos 30 años en la tienda han sido las estanterías KALLAX, las perchas BUMERANG y la bolsa FRAKTA", indicó.

El acto ha incluido un breve coloquio que ha moderado Patricia Montero y ha contado con la participación de Pedro Torrijos, arquitecto y escritor, y David Cadaval, director de Interiorismo de IKEA en España. Ambos han debatido de cómo han evolucionado y cambiado los hogares en estos 30 últimos años y cómo la llegada de IKEA ha influido también fuera del hogar.

Para David Cadaval, "la mayor diferencia está en el uso del espacio. Antes cada habitación tenía un propósito definido: el comedor era solo para comer, la entrada solo para recibir, la sala de juegos solo para jugar. Eran espacios con una función única y muy clara. Hoy, en cambio, a cada estancia le pedimos mucho más. El salón también se convierte en comedor, en oficina improvisada, en cine casero, en lugar de reunión con amigos o incluso en sala de juegos. ¡Incluso todo esto en un mismo día!".

Por su parte, Pedro Torrijos ha apuntado que "la llegada de IKEA fue un antes y un después. Durante mi carrera he visto cómo ha cambiado el ecosistema estético de este país. Yo fui con mi madre nada más abrir la tienda porque quería ver muebles bonitos que no costaran mucho dinero".

La instalación efímera, que se puede ver hoy, está compuesta por seis estaciones que invitan a recorrer la evolución del hogar y la sociedad hasta la actualidad, a través de distintas propuestas y activaciones. Estará disponible para los visitantes durante toda la jornada de hoy.

Además, IKEA ha diseñado una exposición más concreta sobre los 30 años de IKEA Alcorcón que estará abierta hasta el mes de noviembre, junto a la línea de cajas, en lo que denominaban el XLab.

Con motivo del aniversario en la ciudad, la compañía ha programado una acción especial con los vecinos de la ciudad. Así, el próximo 15 de octubre, un equipo de IKEA estará en el centro de la ciudad e invitará a los alcorconeros a contar cómo ha influido IKEA en su vida y en su propia historia. Los participantes podrán llevarse regalos de la marca. Quien quiera participar puede inscribirse a partir del día 7 en la web de la tienda aquí.

Recientemente la compañía ha anunciado una inversión de 53,4 millones de euros en España para reducir, de media un 21 %, el precio de 397 de nuestros productos más icónicos. "Porque bajar los precios es, para nosotros, una forma muy concreta de seguir haciendo realidad, 30 años después, la misma idea con la que llegamos a España: hacer un mejor día a día para la mayoría de las personas", ha apuntado Carl Aaby en el acto.