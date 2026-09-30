Mercadona crea su propia inteligencia artificial: ¿en qué consiste Atenea?

Mercadona ha desarrollado su propia inteligencia artificial. Se llama Atenea y está destinada a acelerar el desarrollo de software de la compañía. La herramienta, que ha creado Mercadona IT, ya la utilizan más de 500 ingenieros. Según explican desde Mercadona está diseñada para ejecutar tareas de manera autónoma dentro del ciclo de creación de aplicaciones.

Según ha desvelado Mercadona, el objetivo es utilizar esta tecnología para aumentar la velocidad y la calidad del desarrollo y contribuir a la digitalización de sus procesos. Para ello, Atenea incorpora el conocimiento interno de Mercadona y coordina diferentes agentes especializados de IA. Apuntan que no se limita a responder preguntas o generar contenidos junto al usuario, sino que se trata de una plataforma de IA agéntica —inteligencia artificial capaz de ejecutar tareas de forma autónoma—.

La herramienta integra los procesos, las herramientas y los estándares de calidad de Mercadona y coordina agentes especializados para realizar diferentes trabajos relacionados con el desarrollo de software. "Esta plataforma propia de inteligencia artificial ayuda a los equipos tecnológicos a crear software de forma más rápida, con mayor calidad y, lo más importante, integrando el conocimiento y el contexto propio de nuestra empresa", ha señalado el CTO de la empresa, Sergio Pajares.

Mercadona también ha creado un grupo de ingenieros early adopters —usuarios pioneros—, encargado de impulsar la implantación de esta inteligencia artificial en los diferentes verticales de desarrollo de la empresa. Este equipo se ocupa además de formar y acompañar a los profesionales durante la adopción de esta nueva forma de desarrollar software.

Según explican, la plataforma proporciona a los agentes datos sobre los procesos de desarrollo de la empresa, sus herramientas, normas, diseños y criterios de calidad. "La inteligencia artificial es cada vez más capaz y eficiente. Pero, si no se le marcan límites y objetivos claros, puede cometer errores o trabajar en una dirección equivocada", ha comentado Pajares.

El responsable tecnológico de Mercadona destaca además que el sistema está planteado como un complemento al trabajo de los profesionales. "La IA no sustituye la responsabilidad técnica; la amplifica. Los profesionales mantienen el control y el criterio sobre las decisiones, mientras la plataforma multiplica su capacidad de ejecución", ha comentado.

La compañía tiene previsto ampliar las capacidades de Atenea en una siguiente fase. Entre sus objetivos figura extender el uso de agentes a todo el ciclo de vida del desarrollo de software y mejorar la eficiencia de la plataforma.