Ana Torrens, presidenta de Deloitte España, galardonada como Auditora Distinguida del Año

Coincidiendo con el Día de la Auditoría, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC) ha galardonado a Ana Torrens como Auditora Distinguida del Año. La actual presidenta de Deloitte España ha sido reconocida por su excelencia profesional que la ha llevado a ser la primera mujer en España que asume la dirección de una big four.

Torrens, vinculada a Deloitte desde 1994, ha expresado su convicción sobre el papel imprescindible de la auditoría en el contexto actual: "La auditoría es cada día más una profesión de futuro, y la IA la va a hacer aún más exhaustiva, más valiosa y aún más crítica y necesaria en el futuro", ha afirmado.

El nombramiento de Ana Torrens como Auditora Distinguida del Año, que sucede a la anterior galardonada, Mercè Martí, presidenta ejecutiva de Kreston Iberaudit, es una muestra de la apuesta del CCJCC por el liderazgo de las mujeres auditoras. El acto de celebración ha servido para hacer balance de las tres décadas del Colegio como entidad jurídica propia y para valorar el momento presente en el que el sector está en plena transformación por la irrupción de la IA y cambios regulatorios.

Joan Vall, presidente del CCJCC, ha apuntado que "el futuro del Colegio está totalmente garantizado" por el apoyo que representa para los auditores y ha destacado la buena salud de una profesión que "es atractiva, retadora e innovadora". Entre los retos de futuro, el presidente del CCJCC considera que "estamos con una normativa del siglo XX y con una tecnología del siglo XXI" y es necesario adaptar la profesión, con la formación pertinente que impulsa el Colegio.

A pesar de los cambios del sector, Vall ha recordado que hay unos valores esenciales que deben perdurar: "El Colegio no puede perder estos valores intrínsecos que tiene la profesión: la integridad, la independencia, la confidencialidad. Son valores elementales que debemos seguir fomentando desde el Colegio", ha señalado.

Este año el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC) conmemora dos efemérides: 30 años como entidad jurídica propia y 30 años también de la inauguración de su emblemática sede, la Torre Moré, un edificio de estilo modernista tardío ubicado en el barrio de Pedralbes de Barcelona.

El arquitecto Óscar Tusquets fue el artífice de la reconversión del edificio que es la actual sede del CCJCC. Por eso, coincidiendo con la celebración del Día de la Auditoría, el Colegio ha querido rendir un homenaje al arquitecto por las tres décadas de la sede.

El arquitecto Tusquets, presente en el acto, ha querido recordar cómo encontró lo que eran prácticamente unas "ruinas" del edificio, pero con unos aires de art nouveau francés que lo hacían muy interesante. Ha explicado cómo mantuvieron la estética, pero también cómo ampliaron las instalaciones incorporando una torre exenta: "En el edificio histórico quedaron las partes más nobles y, en la torre exenta, que unimos con unos puentes de vidrio, ubicamos la zona de servicios", ha explicado el arquitecto. Tusquets, satisfecho de cómo se ha mantenido la conservación del edificio durante estos 30 años, ha querido transmitir también la buena sintonía que tuvieron con el Colegio durante las obras.