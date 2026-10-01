José Sevilla renuncia a la presidencia de Unicaja

José Sevilla ha decidido presentar su renuncia como presidente de Unicaja, tras poco más de dos años en el cargo, según ha podido saber Europa Press en fuentes financieras.

Sevilla asumió la presidencia del banco andaluz en sustitución de Manuel Azuaga, poniendo así fin a la etapa de integración con Liberbank, que culminó con el nombramiento no solo de Sevilla, sino de Isidro Rubiales como consejero delegado.

Su trayectoria profesional

El banquero fue consejero delegado de Bankia entre mayo de 2012 y marzo de 2021 y posteriormente se unió a Renta 4 como consejero.

Inició su carrera en el negocio de banca de inversión de Merril Lynch y desempeñó posteriormente cargos de responsabilidad en BBVA, como director general de Riesgos y miembro del comité de dirección.