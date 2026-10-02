Tecnio consolida su oferta de formación técnica e inaugura el mayor centro de Europa en Alcorcón

Tecnio Formación, del grupo educativo thePower Education, ha reunido en su centro de Alcorcón (Madrid), el mayor centro de formación técnica avanzada de Europa, a empresas e instituciones con motivo de su inauguración oficial.

Con la apertura oficial del centro de Alcorcón, Tecnio Formación amplía su capacidad en la Comunidad de Madrid, donde ya contaba con otro centro. El nuevo complejo tiene 3.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y puede formar a más de 5.000 alumnos al año. Los espacios del mayor centro de formación técnica avanzada de Europa se han concebido para reproducir entornos de trabajo y permitir que los alumnos practiquen con equipos propios de cada especialidad.

La oferta del centro abarca mecánica del automóvil, fontanería, climatización, electricidad, energía solar fotovoltaica, soldadura y mantenimiento industrial. Más de 20 docentes con la más alta cualificación de distintas especialidades integran el equipo formativo para combatir la brecha de talento industrial y dar respuesta a las necesidades de incorporación de profesionales como electricistas, soldadores y especialistas en climatización figuran entre los perfiles que las empresas señalan como difíciles de incorporar.

La puesta en marcha del centro de Alcorcón forma parte del plan de expansión de thePower Education y reafirma su posición como el grupo educativo con la oferta más amplia, innovadora y de mayor calidad para dar respuesta a las necesidades formativas. El grupo cuenta con más de diez escuelas especializadas y un equipo de más de 400 profesionales. En todo el mundo, ha formado a más de 120.000 estudiantes y está presente en más de 60 países.

En el acto, Rafael Gozalo, co-CEO y cofundador de thePower Education, afirmó que "hay un interés renovado por aprender un oficio, y las empresas necesitan profesionales de electricidad, soldadura o climatización. Como el grupo educativo con la oferta más amplia, innovadora y de mayor calidad, nuestro trabajo consiste en conectar esas dos realidades: escuchar a quienes contratan y ofrecer una formación práctica con los equipos y las competencias que encontrarán los alumnos en su futuro puesto. Queremos que más personas vean en estos oficios una trayectoria profesional con futuro".

Por su parte, Belén García Díaz, directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, señaló que "la formación es clave para mejorar la empleabilidad y abrir nuevas oportunidades profesionales. Apostar por el aprendizaje a lo largo de la vida permite actualizar competencias, avanzar hacia la especialización y responder a las necesidades de un mercado laboral en constante evolución. Centros como Tecnio Alcorcón contribuyen a conectar la formación con las necesidades de las empresas y a facilitar tanto el acceso al empleo como la mejora de la trayectoria profesional".

La jornada ha puesto en común dos tendencias que afectan al mercado laboral: la necesidad de incorporar profesionales de los oficios técnicos y el creciente interés por aprenderlos. Según datos internos de Tecnio, la demanda de formación en perfiles técnicos ha aumentado un 20 % en 2026 respecto a 2025. Para la compañía, el desafío es convertir ese interés en preparación práctica que responda a los puestos que las empresas necesitan cubrir.