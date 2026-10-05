El CEO de Santander receta estimular el crédito y liberar suelo para aumentar la oferta de vivienda

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha pedido estimular la concesión de crédito y liberalización de suelo como medidas para aumentar la oferta de vivienda y atajar los problemas actuales de precios. "Lo fundamental es comprender que es un tema de oferta insuficiente, y limitar la demanda nunca lo resuelve. La única solución sostenible en el largo plazo pasa por expandir la oferta", ha afirmado durante su intervención este lunes en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

Grisi ha indicado que la solución tiene que abarcar varias medidas, entre ellas "una regulación que estimule el crédito, impulsando la construcción", así como menor burocracia para liberar suelo y políticas públicas que incentiven la disponibilidad de inmuebles para comprar y para alquilar.

"Conozco bien algunas experiencias en materia de vivienda como Argentina y México, donde en el pasado algunas políticas generaron décadas de difícil acceso a la vivienda para su población. Aún hoy, ambos países tienen ratios de créditos hipotecarios a PIB por debajo de los de la región", ha afirmado.

La intervención de Grisi también ha versado sobre otros ámbitos, como la geopolítica, el crecimiento económico o la inteligencia artificial. Sobre esto último, el banquero ha avisado de que es una tecnología que puede tener un impacto comparable a la electricidad, el ferrocarril o Internet.

En este entorno, Europa "tiene que decir cómo quiere competir", ha afirmado Grisi, llamando al Viejo Continente a "pasar a la acción". En su opinión, el bloque comunitario necesita una regulación inteligente que preserve la estabilidad, pero que también permita crecer, innovar y movilizar capital.

"Ninguna de las grandes transformaciones que tenemos por delante, energética, digital, demográfica, o de seguridad, será posible sin la financiación bancaria, profundos mercados de capitales y colaboración público-privada", ha remachado el consejero delegado de Banco Santander.