Los Premios AMPE 2026 entran en la recta final de inscripciones

Los Premios AMPE 2026 afrontan las últimas semanas de su convocatoria. Las campañas podrán presentarse hasta el próximo 16 de octubre y optar a los reconocimientos que, desde hace más de cinco décadas, ponen en valor la creatividad publicitaria y su capacidad para aprovechar las posibilidades de cada medio.

Últimas semanas para presentar candidaturas

Las campañas pueden inscribirse a través de la plataforma Koolfest habilitada por los Premios AMPE: https://ampe.koolfest.com/#/login

Podrán participar aquellas campañas con emisión demostrada desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el cierre de la convocatoria y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

Para consultar todas las categorías, requisitos de participación y el resto de información de la convocatoria, los interesados pueden acceder a las bases de los Premios AMPE 2026 disponibles en la web oficial: premiosampe.org.

Una nueva categoría para reconocer la creatividad con IA

Una de las principales novedades de la edición 2026 es IA Creative, una categoría creada para reconocer las piezas o campañas que incorporen la inteligencia artificial como herramienta central en su desarrollo, producción o difusión.

El jurado valorará especialmente el uso innovador de la IA para potenciar la creatividad, personalizar el mensaje o mejorar la eficacia de una campaña, además de su correcta adaptación al medio.

La categoría busca reconocer aquellos trabajos capaces de encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y calidad creativa, utilizando la inteligencia artificial de forma estratégica durante la ideación, ejecución, optimización o distribución de las piezas.

Descuentos por volumen y ventajas para socios

La convocatoria contempla también descuentos en función del número de campañas presentadas.

En las categorías individuales, la participación tiene un precio de 250 euros por campaña para las tres primeras candidaturas. A partir de la cuarta, el importe se reduce a 200 euros por campaña.

En el caso del Gran AMPE de Oro, el precio es de 400 euros por campaña para las tres primeras candidaturas y de 300 euros a partir de la cuarta.

Además, los socios de IAB Spain, La FEDE e IAA Spain disponen de un 30 % de descuento para participar en los Premios AMPE 2026.

La gala de los Premios AMPE 2026

Tras el cierre de las inscripciones, el jurado será el encargado de valorar las piezas presentadas teniendo en cuenta aspectos como la innovación, la idea creativa, la calidad, la notoriedad, la adecuación al medio y el aprovechamiento de sus posibilidades.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 16 de noviembre durante la gala de entrega de los Premios AMPE 2026, que se celebrará a las 19:00 h en Florida Park, Madrid.

Patrocinadores de esta edición

La edición 2026 de los Premios AMPE cuenta con el apoyo de compañías que acompañan al certamen y contribuyen al desarrollo de esta nueva convocatoria.

MasOrange Advertising participa como patrocinador Oro.

Spotify e Impact out of home participan como patrocinadores Plata.

PRODOOH y Grupo ADM participan como patrocinadores Bronce.