Estrella Damm, única cerveza de España que obtiene la máxima distinción en los Great Taste Awards

Estrella Damm ha sido reconocida con tres estrellas en los Great Taste Awards 2026, la máxima distinción que otorga este certamen internacional de alimentación y bebidas.

Según destacó, la lager mediterránea ha conseguido situarse entre los productos mejor valorados por el jurado, convirtiéndose en la única cerveza de España que ha recibido tres estrellas en esta edición.

Organizados por el Guild of Fine Food, los Great Taste Awards son el certamen de alimentación y bebidas más grande y prestigioso del mundo. Cada año, un jurado independiente formado por chefs y expertos del sector evalúa miles de productos de todo el mundo mediante catas a ciegas en las que el sabor es el principal criterio de valoración. Las tres estrellas, la máxima distinción del concurso, se conceden únicamente a los productos mejor valorados: solo el 2 % de las más de 15.000 referencias presentadas ha obtenido este reconocimiento.

Este nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria avalada por los principales certámenes cerveceros del mundo y consolida a Estrella Damm como la cerveza de España más premiada de la historia. Solo en 2025, recibió 16 reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Oro con una puntuación de 100 sobre 100 en los World Beer Challenge —la máxima nota otorgada por el concurso— y el reconocimiento Country Winner en la categoría International Lager de los World Beer Awards, que la acreditó como la mejor cerveza lager de España. En 2026, la marca continúa ampliando este palmarés con nuevos reconocimientos internacionales.

Elaborada desde 1876 siguiendo la receta original a base de malta de cebada, arroz y lúpulo, con ingredientes 100 % naturales —sin aditivos ni conservantes— procedentes de agricultores locales, el equilibrio entre sus notas de cereal y su amargor sutil la ha convertido en una de las cervezas más reconocidas en los principales concursos internacionales.