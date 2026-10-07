Movistar Prosegur Alarmas alcanza en octubre las 650.000 conexiones y crece un 30% desde 2024

Movistar Prosegur Alarmas ha alcanzado en octubre las 650.000 conexiones en España, un crecimiento que le permitió aumentar un 30% su base de clientes desde 2024 y triplicar su cartera desde el lanzamiento de la compañía en marzo de 2020.

La 'joint venture', compuesta por Telefónica y Prosegur, presentó este miércoles en Madrid los resultados de su crecimiento en un encuentro en el que también anunció el lanzamiento de una nueva cerradura inteligente integrada con su sistema de alarmas.

El consejero delegado de Movistar Prosegur Alarmas, Diego Torrico, destacó que la compañía se ha convertido con este volumen de clientes en la décima empresa de seguridad conectada más grande del mundo por número de conexiones y adelantó que este año ha sido el primero en el que la empresa consigue tener "caja positiva".

En este sentido, Torrico aseguró que el objetivo es seguir creciendo en un mercado nacional en el que todavía "hay seis millones de hogares que podrían plantearse seriamente reforzar su seguridad en los próximos años".

Durante su intervención, Torrico indicó que el mercado español de alarmas ha superado los 3,5 millones de conexiones tras incorporar alrededor de 1,2 millones de clientes en los últimos años y situó la penetración de estos sistemas en torno al 12% de los hogares y negocios. En este sentido añadió que España es actualmente el mercado europeo con mayor volumen de alarmas conectadas.

El directivo también señaló que los principales motivos para contratar una alarma son la búsqueda de tranquilidad, el temor a los robos y la preocupación por la ocupación de viviendas.

Por su parte, el director comercial de Movistar Prosegur Alarmas, Fernando Saldaña, presentó una nueva cerradura inteligente conectada al sistema de alarma de la compañía.

Según explicó, el dispositivo permite controlar la apertura y cierre de la puerta desde el teléfono móvil, crear accesos temporales para terceros y detectar posibles intentos de manipulación gracias a su integración con la Central Receptora de Alarmas.

Saldaña afirmó que la nueva solución "busca añadir una capa adicional de seguridad a la vivienda y facilitar la gestión de accesos por parte de los usuarios".