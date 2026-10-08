Audi plantea nuevos recortes de plantilla

El fabricante de automóviles alemán Audi ha planteado este jueves la necesidad de hacer recortes de plantilla más grandes de lo que se había planteado inicialmente y quiere renegociar el llamado Pacto de Futuro al que había llegado con los representantes de los trabajadores.

"Sé que le pedimos mucho a nuestros trabajadores. Pero para mí es importante decir con claridad en qué situaciones estamos y lo que queremos hacer", dijo el CEO de Audi, Gernot Döllner, durante una asamblea de la empresa, según informa el medio Süddeutsche Zeitung.

En marzo de 2025 se había llegado a un acuerdo para eliminar hasta 2029 7.500 puestos de trabajo y los representantes de los trabajadores hablaron en su momento de una "lista de horrores".

Sin embargo, el comité de empresa defendió el acuerdo y dijo que con él se había evitado un recorte más profundo de hasta 12.000 puestos de trabajo. Según Döllner, la crisis es demasiado profunda y los costos demasiado altos, por lo que llamó a los trabajadores a renegociar el último acuerdo. El Pacto de Futuro ofrece cierta seguridad hasta 2030, que es el primer momento en que la empresa podría rescindirlo unilateralmente.

Döllner sostiene que la situación de Audi ha empeorado y que los recortes acordados hasta ahora no bastan para hacer frente a la crisis. Audi es una filial del grupo Volkswagen y tiene cerca de 80.000 trabajadores.