Desaparece la mítica fallera de los envases de arroz SOS: este es el motivo

La fallera ha desaparecido de los paquetes de arroz SOS. La imagen, que durante años ha formado parte de la presentación de algunos de los productos de la marca, ya no aparece en los nuevos envases que han llegado a los supermercados. El cambio ha sido detectado directamente en los lineales por la asociación agraria Unió, que llevaba tiempo protestando por el uso de referencias valencianas en los paquetes de arroz cuyo origen no se especifica claramente.

La organización agraria ha reclamado durante los últimos meses que las marcas indiquen de forma más clara dónde se ha producido el arroz que comercializan. En el caso de SOS, perteneciente a Ebro Foods, criticaban el uso de imágenes de falleras y otros símbolos asociados a la Comunidad Valenciana.

En este sentido, la asociación agraria solicitó el pasado año a la Generalidad Valenciana que iniciara una investigación formal sobre el etiquetado de los arroces de las marcas La Fallera y SOS, al considerar que "la ausencia de información sobre el origen, unida a determinadas imágenes y referencias a la Comunidad Valenciana, podía inducir a error a las personas consumidoras y perjudicar directamente a los productores valencianos".

Según han explicado fuentes de Unió a Libre Mercado, la organización detectó el cambio en los envases directamente en los supermercados, así que todo apunta a que la compañía ha decidido retirar la imagen por iniciativa propia.

La cuestión de fondo está en el etiquetado y el origen de los alimentos. El Reglamento europeo 1169/2011 establece que el país de origen o lugar de procedencia debe indicarse cuando su omisión pueda inducir a error al consumidor, especialmente si el conjunto del etiquetado puede hacer pensar que el alimento procede de un lugar distinto al real.

De este modo, el cambio de SOS deja así una imagen llamativa en los lineales: la tradicional fallera ya no aparece en los nuevos envases de la marca, y se ha sustituido por una planta de arroz.