Los maquinistas de Ouigo convocan seis días de huelga en los puentes de octubre, noviembre y diciembre

Los maquinistas de Ouigo han convocado seis jornadas de huelga entre finales de octubre y diciembre por las discrepancias con la empresa sobre el cumplimiento del convenio colectivo. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha anunciado paros de 24 horas y otros parciales que coincidirán con los puentes de Todos los Santos, la Almudena y la Constitución.

La convocatoria afecta al conjunto del personal de conducción de la compañía, unos 100 maquinistas según el sindicato, y puede repercutir en los servicios de alta velocidad con origen o destino en 15 provincias. Ouigo, por su parte, asegura que respeta las condiciones pactadas en el convenio colectivo y mantiene abierta la negociación con los representantes de los trabajadores.

Seis jornadas de paros

Los primeros paros serán de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, coincidiendo con el puente de Todos los Santos. Posteriormente habrá paros parciales los días 6 y 9 de noviembre, en torno al puente de la Almudena en Madrid, y los días 4 y 8 de diciembre, durante el puente de la Constitución.

En estas cuatro últimas fechas, la huelga se desarrollará entre las 06:00 y las 12:00 horas y desde las 18:00 hasta las 23:59 horas.

Según Semaf, la movilización responde a lo que considera incumplimientos reiterados de las disposiciones recogidas en el convenio colectivo vigente. El sindicato sostiene que el conflicto afecta a cuestiones relacionadas con los turnos, las jornadas, los descansos y la compensación de las horas extraordinarias.

La huelga afectaría a viajeros de alta velocidad con origen o destino en Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

El sindicato denuncia problemas con los turnos

Semaf sitúa el origen del conflicto en varias cuestiones laborales. Entre ellas menciona las jornadas que, según denuncia, exceden la jornada ordinaria, así como el uso de turnos de disponibilidad y la falta de compensación de determinadas horas adicionales.

El secretario general del sindicato, Diego Martín Fernández, sostiene que la empresa está afrontando sus necesidades organizativas a costa del descanso y el tiempo libre de los maquinistas. Semaf reclama que se establezcan cuadrantes que cumplan con las condiciones pactadas y que se compensen los excesos de jornada.

La organización también señala dificultades para el disfrute de las vacaciones y la realización de pernoctaciones fuera del lugar de residencia. A estas cuestiones añade la falta de transparencia que, según el sindicato, existe en la asignación de determinados turnos.

Otro de los puntos de discrepancia se refiere al cómputo como tiempo de trabajo de las tareas que los maquinistas realizan antes y después de determinados servicios.

Ouigo defiende el cumplimiento del convenio

Ouigo ha respondido a la convocatoria asegurando que mantiene un "completo respeto" al derecho de huelga y que cumple el convenio colectivo de empresa firmado en 2024.

La compañía explica que algunas de las cuestiones planteadas por los representantes de los trabajadores responden a "diferencias interpretativas" sobre el convenio y que estas se han tratado mediante un diálogo continuado con la representación sindical.

La empresa también asegura que respeta las disposiciones de la legislación laboral relacionadas con la salud de sus empleados y afirma que está dispuesta a continuar las conversaciones durante los próximos días para intentar alcanzar un acuerdo.

Ouigo añade que prácticamente toda su plantilla cuenta con contratos fijos indefinidos, formación continuada y condiciones laborales que considera competitivas. Según los datos facilitados por la compañía, su tasa de rotación se sitúa en el 7,5 %.

Semaf, mientras tanto, reclama el cumplimiento íntegro del convenio y el fin de las programaciones que considera irregulares. El sindicato también pide la apertura de una mesa de negociación para abordar las discrepancias laborales antes de las jornadas de huelga.