Lorenzo Bini Smaghi se incorpora a Lazard como asesor senior

Lazard ha anunciado que Lorenzo Bini Smaghi se incorpora a la firma como asesor sénior en Europa.

Con una amplia experiencia en el corazón de la economía y los mercados financieros europeos, Lorenzo Bini Smaghi apoyará a los equipos de Lazard en su reflexión estratégica en nombre de importantes clientes de toda Europa, tanto del sector financiero como de otros ámbitos, así como en el ámbito del asesoramiento soberano a nivel mundial.

Lorenzo Bini Smaghi, de nacionalidad italiana, es economista y alto cargo del sector bancario europeo, donde ha sido presidente del Consejo de Administración de Société Générale entre 2015 y 2026. Anteriormente ocupó el mismo cargo en Italgas y en Snam entre 2012 y 2016, así como en SACE entre 2001 y 2005.

También ha formado parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo entre 2005 y 2011 y antes de esto fue director general de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia desde 1998 y jefe de la División de Políticas del Instituto Monetario Europeo desde 1994. Comenzó su carrera como economista en el Departamento de Investigación del Banco de Italia en 1983. Se licenció en Economía por la Universidad Católica de Lovaina –Bélgica– y se doctoró en Economía por la Universidad de Chicago.

"Me complace enormemente dar la bienvenida a Lorenzo Bini Smaghi como asesor sénior y poder beneficiarnos de su experiencia y consejo en nuestro trabajo de asesoramiento financiero en Europa. Su comprensión de los mecanismos financieros, su conocimiento de la economía europea y su interés por las perspectivas estratégicas serán activos valiosos para nuestros inversores y clientes corporativos y soberanos en Europa y en todo el mundo", ha declarado Jean-Louis Girodolle, codirector de Banca de Inversión europea en Lazard.