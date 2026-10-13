Inditex ha registrado un descenso de 28 puntos en su índice de reputación corporativa algorítmica (RIX) en DeepSeek, hasta situarse en 45 puntos sobre 100, según los datos difundidos por RepIndex.AI correspondientes a la última medición semanal. La caída contrasta con los 67 puntos que mantiene la compañía en el conjunto de modelos analizados y pone de manifiesto la creciente divergencia reputacional entre los principales sistemas de inteligencia artificial generativa.

El retroceso resulta especialmente significativo por afectar a uno de los grandes referentes empresariales españoles, con una trayectoria internacional consolidada, una elevada notoriedad de marca y un posicionamiento corporativo tradicionalmente sólido. Sin embargo, la valoración de DeepSeek evidencia que estas fortalezas no garantizan una interpretación homogénea de su reputación en el nuevo ecosistema algorítmico.

Según el análisis de RepIndex.AI, la caída podría estar relacionada con una mayor presencia o ponderación de narrativas críticas sobre la sostenibilidad del modelo de moda rápida, la complejidad de las cadenas internacionales de suministro y la creciente presión competitiva de los nuevos operadores asiáticos. Estos factores constituyen posibles explicaciones del deterioro detectado, aunque requieren un análisis específico de las fuentes y criterios utilizados por DeepSeek para determinar su incidencia efectiva.

La principal conclusión es que la reputación corporativa algorítmica se ha convertido en una realidad multidimensional. Una misma compañía puede mantener una valoración favorable en el conjunto de las inteligencias artificiales y, simultáneamente, registrar un deterioro significativo en uno de los modelos que intervienen en la construcción de su percepción pública.

En el caso de Inditex, la diferencia entre los 45 puntos de DeepSeek y los 67 del índice agregado alcanza los 22 puntos. Esta brecha pone de relieve la importancia de analizar individualmente las narrativas, fuentes y criterios que utilizan los distintos sistemas, en lugar de limitarse a una única valoración reputacional.

La caída plantea un nuevo desafío para los responsables de comunicación corporativa y reputación de las grandes cotizadas. La gestión de la huella algorítmica exige identificar las narrativas críticas, contrastar su fundamento, reforzar la autoridad de las fuentes y garantizar que los modelos dispongan de información actualizada, verificable y suficientemente estructurada sobre los compromisos y resultados empresariales.

La plataforma RepIndex.AI, especializada en definir, analizar y prospectar la reputación corporativa algorítmica, integra seis grandes modelos de inteligencia artificial —ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, Grok y Perplexity— y permite identificar divergencias, anticipar vulnerabilidades y establecer estrategias de gestión reputacional diferenciadas para cada sistema.

El caso de Inditex ilustra cómo una percepción negativa localizada puede convertirse en una señal temprana de riesgo, incluso cuando la valoración agregada de una compañía continúa siendo favorable. No implica necesariamente un deterioro de su reputación entre consumidores o inversores, pero sí revela una vulnerabilidad en la forma en que determinados sistemas de IA interpretan su realidad corporativa.

El análisis concluye que la reputación algorítmica exige una vigilancia permanente, una elevada intensidad comunicativa y una gestión proactiva de las fuentes que alimentan las respuestas de las inteligencias artificiales. En este nuevo entorno, el liderazgo reputacional no depende únicamente de la fortaleza de una marca, sino también de su capacidad para mantener una interpretación consistente, rigurosa y favorable en los diferentes modelos de IA.