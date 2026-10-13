SEUR reduce un 9,1% las emisiones asociadas a cada envío y avanza hacia las cero emisiones netas

SEUR ha publicado los resultados de su estrategia de sostenibilidad correspondientes a 2025 en la Memoria elaborada junto a Geopost, grupo al que pertenece. El informe refleja el avance de la compañía en su hoja de ruta hacia las cero emisiones netas en 2040 y su compromiso por impulsar un modelo de reparto cada vez más eficiente y sostenible.

Durante 2025, SEUR logró impulsar el crecimiento de su actividad reduciendo al mismo tiempo la intensidad de sus emisiones. La compañía gestionó 140 millones de envíos, un 7,69% más respecto a 2024, mientras que las emisiones asociadas a cada paquete descendieron un 9,1%, hasta situarse en 0,70 kg de CO₂ equivalente por envío. Estos resultados reflejan el impacto de las medidas implantadas en eficiencia logística, electrificación progresiva de la flota y uso de combustibles alternativos.

El transporte por carretera continúa siendo uno de los principales focos de actuación dentro de la estrategia climática de SEUR y Geopost, con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2040. Para lograr este objetivo, la compañía sigue impulsando la incorporación de soluciones de bajas y cero emisiones en sus operaciones de última milla.

En 2025, SEUR amplió su flota cero emisiones hasta alcanzar los 741 vehículos. Además, el 15,4% de la distancia total recorrida en reparto urbano se realizó mediante vehículos sostenibles, lo que permitió evitar 5.990 toneladas de CO₂ equivalente y reducir un 9,5% las emisiones del reparto urbano respecto al año anterior.

Asimismo, la compañía avanzó en la descarbonización del transporte de arrastre terrestre mediante la incorporación de rutas operadas con HVO (aceite vegetal hidrotratado), que permitieron recorrer más de 3,9 millones de kilómetros y evitar la emisión de 3.324 toneladas de CO₂ equivalente frente al uso de combustibles fósiles tradicionales.

Energía renovable

Otro de los hitos destacados de 2025 ha sido el avance en la transición energética de las instalaciones de SEUR. La compañía alcanzó el objetivo de que el 100% de su consumo eléctrico procediera de fuentes renovables, consolidando una matriz energética en la que el 99,3% del consumo energético total de sus edificios tiene origen limpio. Este logro, que combina energía verde contratada y autoconsumo fotovoltaico, permitió evitar la emisión de 5.069 toneladas de CO₂ equivalente durante el año.

Además, SEUR continúa reforzando los sistemas de medición y seguimiento de sus emisiones como base para definir nuevas medidas de reducción. Dentro de la estrategia de Geopost, la herramienta RESPIRE permite recopilar datos ESG de sus unidades de negocio siguiendo estándares internacionales y reforzar la consistencia de los cálculos de huella de carbono. Además, la compañía sigue trabajando con herramientas como la Calculadora de Carbono, que permite medir las emisiones asociadas a los envíos y facilitar una gestión más eficiente de la huella ambiental.

Itxaso Larrañaga, directora de Personas, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de SEUR, señaló: "Los resultados recogidos en nuestra Memoria de Sostenibilidad reflejan que seguimos avanzando en nuestro compromiso con un modelo de reparto más sostenible y eficiente. En 2025 hemos sido capaces de crecer en actividad reduciendo al mismo tiempo la intensidad de carbono de nuestros envíos, gracias al esfuerzo conjunto de nuestros equipos y al impulso de medidas como la electrificación progresiva de nuestra flota, el uso de combustibles alternativos y la transición hacia energías renovables en nuestras instalaciones. La sostenibilidad forma parte de nuestra manera de entender el negocio y seguiremos trabajando para alcanzar nuestros objetivos de reducción de emisiones y generar un impacto positivo en las comunidades en las que estamos presentes".

Los avances de SEUR se enmarcan en la estrategia global de sostenibilidad de Geopost, basada en tres pilares de actuación: Planeta, Personas y Comunidades. En 2025, el grupo redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero por cuarto año consecutivo, con una disminución del 1,6% respecto al año anterior, al tiempo que aumentó un 5% el volumen de paquetes gestionados. Geopost mantiene como objetivo alcanzar las cero emisiones netas en toda su cadena de valor en 2040, con una hoja de ruta avalada por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).