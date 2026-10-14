PROVACUNO recoge el Premio Alimentos de España 2026 por su contribución a la internacionalización de la carne de vacuno

Raúl Sanz, presidente de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), recogió ayer en el Teatro Real de Madrid el Premio Alimentos de España 2026 a la Internacionalización Alimentaria concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a Provacuno, en reconocimiento a su trabajo por la internacionalización de la carne de vacuno española, incluyendo la apertura y consolidación de nuevos mercados internacionales.

Desde sus orígenes, Provacuno ha participado activamente en colaboración con las administraciones públicas españolas y con las empresas del sector en la apertura de mercados como Vietnam, Singapur, Japón, Filipinas, Qatar, Canadá, Egipto, Kuwait, Honduras, República Dominicana, Tailandia, Indonesia y Arabia Saudí, pasando de 196.000 toneladas exportadas en 2017 por un valor de 693 millones de euros a más de 230.000 toneladas en 2025 por un valor de 1.750 millones de euros.

Los principales destinos de las exportaciones españolas continúan siendo países de la Unión Europea, como Portugal, Italia y Francia, pero terceros países como Argelia, en el caso de la carne de vacuno, o Costa de Marfil, en el de productos procedentes de casquería, están adquiriendo una relevancia creciente como mercados interesantes y en consolidación.

Este galardón pone en valor el trabajo llevado a cabo por la interprofesional en la apertura de muchos mercados, pero también en la formación, preparación y asesoramiento de los responsables de las exportaciones en la empresa española, las actividades de presentación del producto en los terceros países y la consolidación en Europa y los países de reciente apertura.

Para el presidente de Provacuno, Raúl Sanz, este premio supone un reconocimiento al esfuerzo colectivo realizado por todo el sector: "Recibir el Premio Alimentos de España a la Internacionalización Alimentaria es un motivo de orgullo para Provacuno y, sobre todo, un reconocimiento al trabajo que durante años han desarrollado conjuntamente las empresas del sector, la interprofesional y las administraciones públicas. España tiene una carne de vacuno de enorme calidad y contamos con un sector preparado para competir en los mercados internacionales. Nuestro objetivo es seguir abriendo puertas, consolidando los mercados en los que ya estamos presentes y acompañando a las empresas españolas en su crecimiento exterior".

"Nos sentimos muy satisfechos de haber podido colaborar en el éxito de la internacionalización del sector de la carne de vacuno de España y nos hace muy felices haber cubierto las expectativas de un sector en crecimiento en el mercado exterior", añade José Ramón Godoy, director del área Internacional de Provacuno.

Una trayectoria de apertura de mercados

Una parte importante de esta actividad se desarrolla mediante programas de promoción europeos cofinanciados por la Unión Europea, entre ellos What a Wonderful Beef, desarrollado entre 2018 y 2024 en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Vietnam, Hong Kong y Japón; EU Beef Asia, entre 2022 y 2025 en China y Corea del Sur; e It's Time for European Beef, actualmente en desarrollo, entre 2024 y 2027, en Japón, Singapur y Filipinas.

A estos programas se suma la colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de las actividades contempladas en el convenio marco suscrito con las organizaciones interprofesionales cárnicas para la promoción exterior de estos productos, así como el trabajo conjunto con ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la presencia de la carne de vacuno española en terceros países.

Actualmente, Provacuno trabaja junto con los agentes implicados para avanzar en la apertura del mercado de Corea del Sur, al tiempo que analiza nuevas oportunidades para la exportación de carne de vacuno y otros productos cárnicos en destinos como México.