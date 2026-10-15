Banco Sabadell y T-Systems sellan un acuerdo para la adopción de IA agéntica a escala y con soberanía tecnológica

Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario más grande de España, busca acelerar la adopción de IA agéntica a escala y convertir la IA en una capacidad transversal y sostenible para el grupo, impulsando al mismo tiempo la eficiencia operativa y la mejora de la experiencia de los siete millones de clientes a los que da servicio. Para ello ha alcanzado un acuerdo con T-Systems, división de servicios de digitalización del Grupo Deutsche Telekom y uno de los principales hyperscalers de cloud europeos, para construir una base tecnológica y de gobierno que permita escalar esta nueva generación de IA manteniendo el control, la seguridad y la flexibilidad de su arquitectura.

"Esta solución permite integrar nuevas capacidades agénticas a nuestra plataforma tecnológica de IA y poder acelerar nuestra capacidad de transformar el negocio para ser más productivos y tener mayor impacto en clientes y al mismo tiempo mantener nuestra independencia y opcionalidad frente a los modelos de IA en el mercado", señaló Rüdiger Schmidt, CTO de Banco Sabadell.

El impulso de la IA se enmarca en las nuevas prioridades estratégicas de Banco Sabadell para reforzar su digitalización. Dentro del acuerdo alcanzado, la entidad utilizará la plataforma de IA Agéntica de T-Systems, desarrollada en Europa para empresas europeas con un enfoque soberano, para desplegar casos de uso que podrán extenderse a nuevos procesos y entidades dentro del grupo bancario manteniendo un marco homogéneo de seguridad, gobierno y supervisión. De esta manera, Banco Sabadell podrá acelerar el lanzamiento de nuevas iniciativas de IA sin tener que construir desde cero las capacidades necesarias para su industrialización.

"En un entorno económico y financiero en plena transformación, el verdadero salto de la inteligencia artificial pasa por convertirla en una capacidad industrial integrada en el negocio, capaz de operar de forma segura, sostenible y a escala", indicaron Luis Cedó, Head of Sales Finance, Energy & Retail en T-Systems Iberia, y Óscar Bañó, Account Manager de Banco Sabadell en T-Systems Iberia. "Esta alianza nos permite acompañar a Banco Sabadell en esa evolución, combinando tecnología abierta y aplicando un enfoque soberano para que la IA se consolide como una palanca estratégica de competitividad, innovación y eficiencia, bajo el control del propio banco".

En un contexto en el que las entidades financieras están evolucionando desde proyectos piloto hacia la aplicación industrial de la IA en procesos de negocio, operaciones y servicios a clientes, este acuerdo tiene como uno de sus pilares preservar la autonomía tecnológica de Banco Sabadell a medida que evolucione su estrategia de IA.