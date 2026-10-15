Pol Espadamala asume la Dirección Comercial y de Marketing de La Fageda

Pol Espadamala Trabal es el nuevo director Comercial y de Marketing de La Fageda. Tras nueve años en la entidad liderando la estrategia de marketing de la marca, asume la dirección de ambas áreas con un profundo conocimiento de los productos, los consumidores y el mercado alimentario.

Según informó la entidad, su promoción interna reconoce la trayectoria que ha construido en La Fageda y sitúa al frente de esta nueva etapa a un profesional que ha participado directamente en la evolución de la marca.

Pol Espadamala es licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y posgraduado en Emprendimiento Social y Desarrollo Sostenible. Cuenta con quince años de experiencia en el sector alimentario, en puestos de marketing y ventas, tanto en empresas como en proyectos de la economía social.

Se incorporó a La Fageda en 2018 y, desde entonces, ha liderado la estrategia de marketing de la marca y ha impulsado iniciativas vinculadas al conocimiento del consumidor, la investigación de mercados, la innovación y el desarrollo de producto. También ha desempeñado un papel clave en el reposicionamiento de la marca bajo el lema Extraordinaria diferencia.

En esta nueva etapa, dirigirá las áreas Comercial y de Marketing con el objetivo de consolidar la presencia de los productos de La Fageda en los puntos de venta y afrontar los retos de un mercado en constante evolución, en coherencia con el posicionamiento de la marca.

Sobre esta nueva etapa, el nuevo director Comercial y de Marketing de La Fageda dijo que agradece la confianza depositada en él para asumir esta responsabilidad. "Ahora el reto es seguir consolidando la confianza de los consumidores y los clientes, y fortalecer una actividad empresarial sólida que hace posible sostener y hacer crecer el proyecto social de La Fageda", indicó.

Pol Espadamala toma el relevo de Francesc Galí, que ha cerrado una etapa de seis años en La Fageda. Con este nombramiento, La Fageda apuntó que apuesta por el talento interno para liderar un área clave en el desarrollo de la marca y la presencia de sus productos en el mercado.