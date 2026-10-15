Restalia refuerza su apuesta por Estados Unidos con la llegada de 100 Montaditos a la icónica Calle 8 de Miami

100 Montaditos, enseña insignia de Restalia, anunció la apertura de un nuevo establecimiento en la icónica Calle 8 de Miami, uno de los principales epicentros culturales y sociales de la ciudad. La inauguración supone un paso más en su estrategia de internacionalización, reforzando su presencia en un mercado clave como Estados Unidos.

Según informó la compañía, ubicado en el corazón de Little Havana, este nuevo restaurante cuenta con un local de 250 m² y una amplia terraza de 200 m². Concebido como el nuevo espacio experiencial de 100 Montaditos en Miami, se trata de un punto de encuentro cultural, gastronómico y social con identidad propia, estrechamente ligado a la comunidad latina, la música y la celebración. Además, la apertura supone generar más de 30 nuevos puestos de trabajo, contribuyendo al desarrollo económico y social de la zona.

La apertura de esta nueva localización ha contado con una inauguración oficial que ha reunido a autoridades, invitados VIP, empresarios y representantes del entorno cultural y social de Miami. Entre los asistentes ha destacado la presencia del reconocido artista cubano Willy Chirino, protagonista de uno de los momentos más simbólicos de la jornada con el descubrimiento de 'El 8 de la Suerte' y de una placa conmemorativa vinculada a este acto. Con este gesto, Chirino ha inaugurado simbólicamente el espacio y ha trasladado su bendición al 8, concebido para convertirse en un nuevo icono de ALMA 8 y en una parada imprescindible dentro de Little Havana y la ciudad de Miami. El establecimiento está gestionado por la Master Franquicia de Miami, consolidando así la apuesta de 100 Montaditos por socios estratégicos con profundo conocimiento del mercado local.

Con más de 25 años de trayectoria, 100 Montaditos indicó que se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la restauración organizada, llevando su concepto a distintos mercados internacionales sin perder su esencia. La marca ha sabido evolucionar manteniendo intacto su ADN: una oferta variada, precios competitivos y una experiencia pensada para compartir.

En este contexto, la compañía continúa impulsando su posicionamiento bajo el concepto de social food, una filosofía que trasciende lo gastronómico para poner el foco en la experiencia social que se genera en torno a la mesa. 100 Montaditos no es solo un lugar donde comer, sino un espacio donde reunirse, disfrutar y compartir.

EEUU

Con esta nueva apertura en la Calle 8, 100 Montaditos señaló que sigue fortaleciendo su presencia en Estados Unidos, donde ya cuenta con varios establecimientos operativos en ubicaciones estratégicas. En concreto, la marca dispone actualmente de varios restaurantes en el área de Miami, incluyendo zonas como Coral Way, Doral, Miami Lakes, Midtown, Pembroke Pines o West Kendall.

El país se consolida así como uno de los principales ejes de crecimiento internacional para 100 Montaditos, gracias a su dinamismo y a la excelente acogida del concepto. La elección de Miami, y en particular de una zona tan emblemática como la Calle 8, responde a una estrategia clara: situar la marca en enclaves de alta visibilidad, gran tránsito y fuerte conexión con la comunidad latina y con el carácter cultural y social de la ciudad.

"Estados Unidos es un mercado prioritario para nosotros y Miami representa una puerta de entrada clave por su afinidad cultural con nuestra propuesta. Esta nueva apertura en Miami refuerza nuestra apuesta por seguir creciendo en el país de la mano de socios locales y acercando nuestro concepto de 'social food' a nuevos consumidores", ha indicado José María Capitán, fundador de 100 Montaditos.