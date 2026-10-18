ArcelorMittal despide a tres empleados por abandonar su puesto, beber y bailar el limbo

ArcelorMittal ha despedido a tres trabajadores del tren de chapa gruesa de su factoría de Gijón después de tener constancia de una serie de comportamientos durante su turno de trabajo que incluyeron el consumo de alcohol y el abandono de las instalaciones. De hecho, según informó El Comercio, los hechos quedaron registrados por las cámaras de vigilancia de la planta.

Beber alcohol en el trabajo

De acuerdo con la información publicada por El Comercio, los empleados se encontraban trabajando en un momento en el que la instalación estaba parada. De hecho, según la información facilitada, decidieron abandonar la factoría y regresar varias horas después con latas de cerveza y signos visibles de haber consumido alcohol.

Así las cosas, la empresa tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de las grabaciones de las cámaras de vigilancia, que permitieron seguir el comportamiento de los trabajadores durante esos momentos. Así, las imágenes recogieron distintas acciones dentro de las instalaciones, entre ellas el consumo de bebidas alcohólicas y comportamientos que se apartaban de las obligaciones habituales durante la jornada laboral.

Cabe destacar que, entre los episodios registrados, figuran daños en una sala común de la factoría y bailes con la barrera de entrada de las instalaciones. De hecho, según este mismo medio, los trabajadores habrían llegado a bailar el limbo utilizando esta estructura.

Precisamente, la grabación de los hechos proporcionó a la compañía pruebas sobre lo sucedido y precedió a la decisión de prescindir de los tres empleados. Por tanto, la dirección de ArcelorMittal ha optado por el despido de los trabajadores implicados.

Por otra parte, cabe señalar que estos hechos también han tenido repercusión entre los trabajadores de la plantilla a través de las redes sociales internas y de los contenidos difundidos entre compañeros. Así, lo ocurrido se ha bautizado como el 'fiestón chapa', una denominación que ha acompañado a varios montajes realizados con inteligencia artificial y compartidos con rapidez entre los empleados.

En estas recreaciones, presentadas a modo de anuncios promocionales, aparecen supuestos trabajadores bailando una conga y se anuncian distintas actividades propias de una fiesta, como el consumo de cerveza, el baile o las salidas en grupo. Asimismo, algunos de los montajes incluyen referencias humorísticas a descuentos de cinco euros en la primera consumición y a una supuesta barra libre de cerveza. Las imágenes también incorporan escenas de bailes colectivos y otras situaciones relacionadas con los hechos ocurridos en la factoría.

Con todo, como señala El Comercio, la actuación de ArcelorMittal se ha apoyado en las grabaciones de vigilancia de la planta, que documentaron el comportamiento de los trabajadores durante el episodio. Concretamente, la secuencia descrita incluye la parada de la instalación, la salida de los empleados de la factoría, su regreso horas después con bebidas alcohólicas y los comportamientos registrados en distintas zonas del recinto. En consecuencia, a partir de esas pruebas, la empresa decidió despedir a los tres trabajadores.