El 85% de los consumidores ya opta por comprar la comida preparada

En este medio venimos contando desde hace tiempo cómo cada vez más gente ha cambiado sus hábitos de consumo, ya sea por preferencia o por falta de tiempo, y se decanta por platos preparados para comer en el momento o en casa, los llamados "productos listos para comer", en detrimento de otros formatos más tradicionales, como los menús de los bares.

A toda esta evidencia hay que sumar un reciente informe de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) titulado "Foodvenience: la nueva cuota de estómago".

Según este estudio, el 85% de los consumidores compra habitualmente productos listos para comer, beber o cocinar, una cifra que se eleva al 93% en la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) y al 91% en los hogares con hijos, lo que, según Aecoc, "confirma la amplia normalización de estas soluciones en la alimentación diaria". El informe señala que la comida preparada, el "food to go", el reparto a domicilio o los modelos híbridos entre comercio y restauración (como el de Mercadona, que hemos contado aquí) forman ya parte de la vida cotidiana del consumidor.

El 85% de los consumidores compra habitualmente comida lista para comer

En su análisis bautizan esta nueva lógica de consumo como "foodvenience" (que en español sería algo así como "alimentación de conveniencia"), articulada en torno a atributos como la inmediatez, la practicidad y el valor percibido. De esta forma, el consumidor busca propuestas que simplifiquen al máximo la preparación y que ofrezcan un resultado satisfactorio. En este sentido, ganan relevancia los productos fáciles de consumir, las comidas listas para tomar, las propuestas de cocina asistida y los menús flexibles o configurables.

Al mismo tiempo, el informe explica que al 58% de los consumidores le gusta dar su toque final a lo que cocina, una preferencia que abre oportunidades para soluciones más personalizables, especialmente entre los perfiles más jóvenes.

Un fenómeno que crece año a año

Durante la jornada de presentación del informe, que tuvo lugar el 15 de octubre, Ricardo Alcón, Account Development Manager de NIQ, explicó que "el canal online en gran consumo representa ya el 7,4% del valor en España y crece un 16,3%, el mayor incremento entre los países de la Unión Europea. Esta evolución refleja una demanda creciente de acceso inmediato y sencillo a los productos y una compra cada vez menos orientada al aprovisionamiento y más vinculada a necesidades concretas, con cestas más pequeñas y frecuentes".

También señaló que, en este contexto, la accesibilidad al producto, la simplificación del consumo, la digitalización y la percepción de ahorro están ganando relevancia en la experiencia de compra. Tanto es así que el 36% de los consumidores está dispuesto a pagar más por soluciones que le faciliten las tareas cotidianas, y el 26% abonaría un precio superior por entregas rápidas (en menos de 30 minutos).