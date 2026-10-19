Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos en 2027

Elon Musk ha vuelto a realizar una importante promesa que, no obstante, no tiene nada que ver con el futuro tecnológico de la humanidad. En este caso, el magnate estadounidense ha anunciado que regalará acciones de SpaceX a los menores de edad de Estados Unidos en 2027, una iniciativa sobre la que todavía no ha concretado cómo se ejecutaría ni qué condiciones tendría. De este modo, la propuesta llegaría después de que la compañía aeroespacial saliera a Bolsa y Musk conservara una participación mayoritaria en su capital.

Concretamente, el empresario ha anunciado en su cuenta de X que "el año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos". En este sentido, ha añadido que "esta será la primera de muchas".

El anuncio no incluye detalles sobre el mecanismo de entrega, la edad mínima de los beneficiarios ni las posibles restricciones para recibir o conservar los títulos. Según la última estimación de la Oficina del Censo estadounidense, en el país viven unos 72 millones de menores de 18 años, lo que da una idea de la dimensión que podría alcanzar la iniciativa.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Lo cierto es que la valoración potencial de la propuesta depende del número de beneficiarios y del precio que tengan las acciones cuando se produzca la transferencia. Al respecto, cabe destacar que los títulos de SpaceX cerraron este viernes a 146,03 dólares. Si esa cotización se mantuviera hasta el momento del reparto y la iniciativa alcanzara a los 72 millones de menores estimados, el valor teórico de las acciones entregadas superaría los 10.500 millones de dólares.

Se trata, en todo caso, de un cálculo condicionado a que se mantengan tanto el precio de los títulos como el número de posibles beneficiarios. Musk no ha precisado si todos los menores recibirían una acción directamente, cómo se gestionaría la titularidad en el caso de los niños más pequeños o si existirían requisitos adicionales.

En cualquier caso, no es la primera vez que el empresario anuncia una iniciativa de regalos de gran alcance. Y es que, durante la campaña de las últimas elecciones presidenciales estadounidenses, Musk prometió entregar un millón de dólares diarios a votantes registrados en algunos de los estados más disputados entre Donald Trump y Kamala Harris. Para participar, los beneficiarios debían firmar una declaración en favor de "la libertad de expresión y el derecho a portar armas".

Aquella iniciativa se enmarcó en la campaña electoral estadounidense, mientras que la nueva propuesta está vinculada directamente al capital de SpaceX. En ambos casos, el alcance anunciado obliga a concretar las condiciones de participación y los mecanismos para hacer efectiva la entrega.

Con todo, el anuncio se produce en vísperas de la publicación de los últimos resultados trimestrales de SpaceX, prevista para este martes. Concretamente, las primeras cuentas de la compañía, presentadas en agosto, reflejaron una pérdida neta de 5.488 millones de dólares durante el primer semestre del año, un 257% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La evolución financiera de la empresa será uno de los datos de referencia para conocer su situación económica, mientras sigue adelante su actividad en los sectores aeroespacial y de inteligencia artificial. Por el momento, Musk no ha ofrecido información adicional sobre el calendario de la donación ni sobre las condiciones legales y financieras que permitirían entregar una acción a cada menor estadounidense.