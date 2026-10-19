"Un viaje electrizante": la exposición de Iberdrola en Madrid entra en su recta final

La exposición de Iberdrola "Un viaje electrizante" afronta su recta final en Madrid. Se trata de una exposición monográfica organizada por Iberdrola en el Palacio de Cibeles en la ofrecen una experiencia inmersiva e interactiva para conocer la historia de la electrificación.

Inaugurada el pasado 21 de septiembre en la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles de la capital, la exhibición muestra los principales hitos que han marcado la historia de la electrificación, desde los primeros descubrimientos científicos hasta las últimas innovaciones tecnológicas, y muestra a través de contenidos virtuales cómo serán las ciudades del futuro en la "era de la electricidad".

Desde la compañía explican a Libre Mercado que la exposición ha tenido "muy buena acogida" entre el público en Madrid. También avanzan que ahora se disponen a llevar la muestra a diferentes partes de España tras su paso por el Palacio de Cibeles.

Una exposición narrando 125 años de historia

Esta exposición finaliza mañana martes 20 de octubre y la entrada es gratuita. Las entradas pueden conseguirse por internet o en la propia taquilla. El horario es de 10:00 a 20:45, hora del último pase. La experiencia dura alrededor de una hora y se recomienda llegar con 10 minutos de antelación. Iberdrola ha creado una página web para la ocasión, que se puede consultar aquí, en la que explica más detalles sobre el evento.

Por la exposición ya han pasado personalidades públicas como el rey Felipe VI, que la inauguró el pasado 21 de septiembre junto al presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, en una visita a la que también asistieron el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Bajo el título 'Un viaje electrizante: experiencia inmersiva Iberdrola', la muestra recorre la evolución de la tecnología eléctrica desde sus orígenes y permite adentrarse en el futuro a través de una experiencia inmersiva e interactiva que combina innovación y divulgación. La exhibición invita a descubrir los principales hitos que han marcado la historia de la electrificación, desde los primeros descubrimientos científicos hasta las últimas innovaciones tecnológicas, y muestra a través de contenidos virtuales cómo serán las ciudades del futuro en la era de la electricidad", se lee al comienzo de esta web.

"La muestra incluye piezas originales de gran valor histórico y tecnológico, un recorrido con gafas de realidad mixta y talleres educativos para acercar la electricidad e impulsar las vocaciones científicas en las nuevas generaciones. A través de la trayectoria de Iberdrola, la exposición permite también conocer algunos de los grandes hitos que han marcado la historia del sector eléctrico, desde las primeras centrales hasta la expansión de las energías renovables, las redes inteligentes, el almacenamiento energético y la electrificación de la demanda.

La exposición forma parte del programa '125 años luz', con el que Iberdrola celebra durante 2026 sus 125 años de historia mediante iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al conjunto de la sociedad", explican desde Iberdrola.