Banca March empezará a operar con su filial en Luxemburgo el 1 de enero de 2027 y activa su expansión internacional

Banca March, entidad especializada en banca privada y asesoramiento a empresas y único banco español de propiedad 100% familiar, refuerza su presencia en Luxemburgo con la obtención de la licencia para operar con ficha bancaria propia.

Según la compañía, esta filial será la base de la internacionalización del banco y actuará como centro operativo, jurídico y estratégico desde el que se articulará todo el crecimiento de Banca March fuera de España.

Apertura del nuevo centro de negocio de Lisboa

El primer paso de esta estrategia de crecimiento es el inicio de operaciones en Portugal a principios de 2027 con la inauguración de un centro de negocio en un inmueble situado en la Praça Duque de Saldanha, 12 de Lisboa. Banca March Portugal se configura como una sucursal de la filial de Luxemburgo.

Esta estructura impulsa de manera exponencial la capacidad de desarrollo de producto y distribución internacional, ya que bajo la normativa UCITS Banca March distribuirá desde Luxemburgo sus productos de inversión de manera más ágil y eficiente en toda la Unión Europea.

Asimismo, se ampliará la oferta de productos de inversión alternativa, así como las vías de comercialización de las soluciones de Coinversión de Banca March, que facilita a los clientes invertir en los mismos productos que el propio banco, lo que supone la máxima alineación de intereses.

Banca March fue la primera entidad financiera española en empezar a operar en el Gran Ducado en 2012 con una sucursal. La obtención de la ficha bancaria en Luxemburgo supone un salto estratégico en la evolución del banco, que en 2026 celebra su Centenario. La filial luxemburguesa será un pilar fundamental para la planificación patrimonial, la diversificación y el acceso a oportunidades de inversión globales.

Expansión internacional respaldada por tecnología de vanguardia

La filial en Luxemburgo está respaldada por una importante inversión en tecnología de vanguardia. En la práctica, Banca March ofrecerá un servicio único a través de una plataforma diferencial, desarrollada desde el centro de alta tecnología de la entidad ubicado en Palma. Esta plataforma permite integrar todas las posiciones del cliente y proporcionar una experiencia óptima, facilitando una visión 360º de las posiciones financieras y capacidades operativas globales, independientemente de su jurisdicción.

José Manuel Arcenegui, presidente de Banca March Luxemburgo, ha declarado: "Como banco 100% familiar que este año celebra su Centenario, con la cuarta generación ya implicada en la gestión, nuestra visión es inherentemente de largo plazo. La filial en Luxemburgo nos garantiza una plataforma sólida para seguir expandiendo nuestro servicio de asesoramiento a nuestros clientes con un acceso privilegiado a mercados internacionales. Se trata de un movimiento estratégico de profundo calado para Banca March".

"La filial de Luxemburgo nos permitirá, con un crecimiento orgánico y también mediante posibles integraciones, expandir a nuevos mercados y clientes un modelo de banca que combina solvencia, especialización y acompañamiento local. La internacionalización del modelo de negocio de Banca March responde a una convicción estratégica: nuestra propuesta de valor es plenamente exportable y competitiva tanto dentro como fuera de España", explica el presidente de Banca March.

"La presencia en Luxemburgo no solo amplía el alcance geográfico de Banca March, sino que refuerza nuestra capacidad para ofrecer a nuestros clientes de banca privada y patrimonial soluciones de alto nivel en un entorno regulatorio estable, seguro y altamente competitivo a escala global", señala el presidente de la entidad bancaria.