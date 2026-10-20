Carrefour y Auchan claman contra los saqueos en Francia: "¡La República debe proteger a sus comerciantes!"

Los responsables de Carrefour y Auchan han condenado los saqueos y los actos de violencia registrados en Francia en el contexto de las protestas, que han dejado decenas de establecimientos afectados y han obligado a cerrar temporalmente algunas tiendas.

Alexandre Bompard, presidente y consejero delegado de Carrefour, ha cifrado en 19 los supermercados y comercios de proximidad del grupo saqueados y devastados, mientras que Guillaume Darrasse, director de Auchan, ha defendido que la seguridad de empleados y clientes debe ser prioritaria.

"Nada puede justificar tales violencias", ha afirmado Bompard en un mensaje dirigido a los responsables de los establecimientos afectados. El directivo ha expresado la solidaridad del grupo con sus equipos y ha reclamado una respuesta firme frente a quienes atacan los negocios.

Carrefour cifra en más de diez millones los daños

Bompard ha señalado que un total de 50 tiendas de Carrefour se han visto afectadas, de las cuales 19 han sido saqueadas y devastadas. Los incidentes se han producido en distintas ciudades francesas, entre ellas París, Rennes, Lille y Burdeos.

El responsable de la cadena ha mostrado su apoyo a los comerciantes de otras marcas que han sufrido ataques. Según las cifras que ha difundido, alrededor de 1.500 establecimientos de otras marcas se han visto afectados por estos episodios: "Hay tristeza, pero también ira ante lo que nuestras calles nos muestran esta mañana: comercios devastados, empleados profundamente conmocionados, clientes consternados", ha escrito el presidente de Carrefour.

Je me rends ce matin aux côtés des directeurs de nos magasins pillés pour leur exprimer toute la solidarité du groupe Carrefour. Au total, 50 magasins frappés dont 19 magasins de proximité et supermarchés Carrefour pillés et saccagés partout en France, ici à Paris, mais aussi à… pic.twitter.com/2T6Er5Uk63 — Alexandre Bompard (@bompard) October 18, 2026

El directivo ha advertido de que las consecuencias económicas serán considerables. La factura de las reparaciones de los establecimientos del grupo superará los diez millones de euros, según sus estimaciones. Además, ha señalado que decenas de empleados de franquiciados se verán obligados a acogerse al desempleo parcial como consecuencia de los daños.

La recuperación no será inmediata en todos los casos. Bompard ha explicado que las reparaciones de las tiendas más afectadas serán largas y que algunas permanecerán cerradas durante un periodo prolongado. Por ello, ha reclamado que se aceleren los procedimientos de indemnización: "Nuestros comerciantes necesitan una aceleración de los procedimientos de indemnización, como en el caso de los desastres naturales", ha señalado.

En última instancia, el responsable de Carrefour, Bompard, ha reclamado una respuesta firme contra los responsables de los ataques y ha concluido su mensaje con una petición dirigida a las autoridades francesas: "¡La República debe proteger a sus comerciantes!".

Auchan cierra tiendas por precaución

Guillaume Darrasse, director de Auchan, ha condenado los ataques contra los establecimientos y ha expresado su solidaridad con los comerciantes afectados: "Nada puede justificar que mujeres y hombres se encuentren en peligro en su lugar de trabajo. Nada puede justificar saquear un negocio", ha afirmado en un mensaje en el que ha manifestado su rechazo a las imágenes de violencia.

Darrasse ha explicado que Auchan ha tenido que cerrar varias tiendas por precaución, tanto durante la jornada de los incidentes como posteriormente. "La seguridad de nuestros empleados y clientes es lo primero", ha subrayado. El responsable de la cadena ha agradecido la actuación de los trabajadores y, en particular, la de los equipos de seguridad y protección, que, según ha indicado, supieron anticiparse a los incidentes y reaccionar con profesionalidad.

También ha defendido el derecho a expresar opiniones y manifestarse, pero ha marcado una línea clara frente a los ataques a los negocios. "Puedes expresar tu enfado, defender tus convicciones, demostrar. Pero atacar a quienes trabajan y destruyen años de esfuerzo es inaceptable", ha declarado.

Por último, Darrasse ha incidido en que los establecimientos comerciales no son únicamente locales y mercancías: "Un negocio no es solo una ventana o mercancías. Son mujeres, hombres y a menudo una vida de trabajo. Merece respeto", ha afirmado el director de Auchan.