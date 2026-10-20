Inditex frena el registro de una marca belga de moda en Europa por su parecido con Zara

Inditex ha conseguido que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por siglas en inglés) rechace el registro de Zuri, una marca belga de moda y cosmética cuya identidad visual presenta similitudes con Zara. El organismo europeo considera que la firma podría beneficiarse indebidamente del reconocimiento comercial de la principal marca del grupo español y de la inversión que ha realizado para consolidar su reputación internacional.

La multinacional con sede en Arteixo presentó su oposición en julio del año pasado. Para respaldar su reclamación, aportó documentación sobre el reconocimiento de Zara, su presencia internacional, sus resultados comerciales y su alcance en redes sociales. La resolución da la razón a Inditex y rechaza la inscripción de la marca belga.

La defensa de Inditex se apoyó en distintas pruebas para demostrar que Zara goza de un elevado reconocimiento entre los consumidores. Entre la documentación aportada figuraban artículos de prensa, publicaciones especializadas, blogs y estudios académicos que describían la posición de la firma española en el mercado internacional de la moda. La compañía también presentó datos sobre su presencia en redes sociales. Según la información recogida en el expediente, Zara contaba con más de 25 millones de seguidores en Instagram, alrededor de 1,3 millones en X y casi 13 millones de visualizaciones en YouTube.

A estos indicadores se sumaron las cifras comerciales de la marca, su extensa red de establecimientos y su presencia en distintos mercados internacionales. El objetivo era demostrar que el reconocimiento de Zara no se limita a un ámbito geográfico concreto y que su imagen comercial constituye un activo consolidado.

La EUIPO considera que las pruebas acreditan el uso intensivo y prolongado de la marca española, así como su posición entre las marcas líderes del mercado. Indican que "es evidente que" Zara "ha sido objeto de un uso intensivo y prolongado y es ampliamente conocida en el mercado relevante, donde goza de una posición entre las marcas líderes", señala la resolución. El organismo también destaca la evolución de Zara en diferentes clasificaciones de marcas y considera que esos resultados respaldan la fortaleza de su reputación.

Uno de los aspectos que ha examinado la EUIPO ha sido la semejanza visual entre los signos de Zara y Zuri. Inditex sostuvo que la coincidencia podía generar una asociación entre ambas marcas y llevar a los consumidores a pensar que sus productos procedían de una misma empresa o de compañías vinculadas económicamente.

En el caso de Zuri, la resolución destaca especialmente la estilización de la letra inicial Z, que presenta rasgos gráficos similares a los utilizados por Zara. "Se observa un parecido notable con la letra inicial Z del signo en disputa. En particular, ambos presentan una letra mayúscula muy estilizada, que se caracteriza por un tramo diagonal prominente y trazos horizontales marcados", recoge el documento. La EUIPO precisa que este elemento gráfico no modifica por sí solo el grado de similitud entre los signos, pero considera que puede contribuir a que los consumidores recuerden la marca española al encontrarse con la belga.

El análisis no se limita, por tanto, a comprobar si ambas denominaciones son idénticas. También examina si la presentación de Zuri puede generar una asociación mental con Zara en el contexto comercial en el que operarían. Otro de los argumentos determinantes para la resolución es la posibilidad de que Zuri obtenga una ventaja comercial gracias al reconocimiento acumulado por Zara.

La EUIPO explica que no es necesario demostrar que el solicitante haya actuado deliberadamente para beneficiarse del prestigio de otra marca. El concepto de aprovechamiento indebido se refiere al riesgo de que la imagen y las características asociadas a una enseña reconocida se trasladen mentalmente a los productos de otra. En ese supuesto, la nueva marca podría facilitar la comercialización de sus productos gracias a una asociación con la reputación de la marca anterior, sin haber realizado una inversión promocional equivalente. La oficina considera que la coincidencia visual y la proximidad de las categorías comerciales refuerzan ese riesgo. Ambas firmas están relacionadas con productos de moda y cosmética, lo que puede favorecer que los consumidores establezcan una conexión entre ellas.

Según la resolución, un número considerable de compradores podría optar por productos de Zuri debido a esa asociación mental con Zara, lo que permitiría a la marca belga beneficiarse del poder de atracción y del valor publicitario de la enseña española.

La resolución concluye, así, que el registro solicitado por Zuri podría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo y de la reputación de Zara, en los términos previstos por el Reglamento de Marcas de la Unión Europea.