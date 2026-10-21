eBay anuncia el despido de 1.000 empleados, el 9% de su plantilla mundial

Según ha podido saber la agencia de noticias británica Reuters, eBay despedirá a cerca del 9% de su plantilla mundial, alrededor de 1.000 trabajadores. La plataforma de comercio online "pretende simplificar sus operaciones y reasignar recursos a las áreas de mayor crecimiento", tal y como ha comunicado su director ejecutivo, Jamie Iannone, a los empleados en un memorando al que ha tenido acceso Reuters.

La compañía contaba con 12.300 trabajadores a finales del año pasado, aunque ya en febrero de este año despidió a cerca del 6% de su plantilla, unos 800 empleados, como parte de sus esfuerzos por optimizar sus operaciones. La empresa también redujo su fuerza laboral a principios de 2023 y de 2024.

Un nuevo recorte de plantilla

En el memorando, Iannone asegura que "nuestra estrategia está funcionando, y para seguir aprovechando la importante oportunidad que tenemos por delante, debemos tomar decisiones bien pensadas sobre dónde centrar nuestra atención e invertir".

Por otro lado, según Bloomberg, un portavoz de eBay ha señalado en un comunicado enviado por correo electrónico: "Mientras trabajamos para aprovechar la importante oportunidad que tenemos por delante, tomamos esta medida para garantizar que sigamos operando desde una posición de fortaleza, alineando nuestros equipos y recursos con nuestras principales prioridades estratégicas".

eBay sigue reorganizando sus inversiones

De esta forma, la compañía estadounidense prosigue con su plan de reorganización de las inversiones, tratando de reducir al máximo los costes y dirigiendo el ahorro hacia los proyectos que le reporten mayor rentabilidad.