Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras su venta en México

Iberdrola continúa pisando el acelerador en su estrategia de crecimiento. La compañía, que ha presentado hoy sus resultados de los nueve primeros meses, ha invertido cerca de 10.100 millones de euros en este periodo, un 13% más, una cifra inversora récord con la que refuerza su apuesta por la electrificación y el crecimiento internacional.

Además, hoy hemos conocido que Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía atribuye parte de este incremento a la plusvalía neta de 953 millones de euros obtenida con la venta de su negocio en México a Cox. Además, ha elevado sus previsiones para el conjunto del ejercicio y espera aumentar al menos un 10% su beneficio neto ajustado, hasta acercarse a los 6.900 millones de euros.

Mejora sus previsiones de beneficio

El beneficio neto ajustado, que excluye el efecto extraordinario de la operación en México e incorpora el impacto positivo de los capital allowances en Reino Unido, alcanzó los 5.140,5 millones de euros, un 8,8% más que en los nueve primeros meses de 2025. Estos incentivos fiscales británicos aportaron 277,6 millones de euros al resultado. De esta forma, con esta evolución, Iberdrola prevé que su beneficio neto ajustado crezca al menos un 10% en 2026, frente a la previsión anterior, que apuntaba a un incremento superior al 8%. La empresa cerró 2025 con un resultado neto ajustado récord de 6.231 millones de euros.

La mejora de las perspectivas se apoya en el crecimiento de su negocio de redes eléctricas y en el desarrollo de nuevas instalaciones de generación. La compañía considera que el aumento de la demanda eléctrica y la electrificación de la economía sostendrán su expansión durante los próximos años.

En este contexto, los ingresos ascendieron a 34.405 millones de euros, un 8% más que los 31.871 millones registrados entre enero y septiembre del ejercicio anterior. Por su parte, el resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda) alcanzó los 11.890,6 millones de euros, con un crecimiento del 7,5%. Sin el efecto negativo de los tipos de cambio, el incremento habría sido del 7,8%.

El Ebitda reportado, sin embargo, descendió un 0,7%. La compañía explica esta diferencia por el efecto de dos partidas contabilizadas en 2025: el reconocimiento de 530 millones de euros en costes pasados en Estados Unidos y la venta de contadores inteligentes en Reino Unido, por 382 millones.

Con todo, cabe destacar que Iberdrola quiere mantener un crecimiento medio anual del 10% en el beneficio neto ajustado durante los próximos cinco años. Así, si cumple esta previsión, sus ganancias superarán los 10.000 millones de euros en 2030.

En este sentido, para alcanzar esa meta, la compañía prevé aumentar su base de activos regulados en todos los mercados en los que opera, hasta superar los 90.000 millones de euros al final de la década. También contempla incorporar 15.000 megavatios (MW) de nueva capacidad instalada entre 2025 y 2030.

Precisamente, la empresa vincula estos objetivos a tres factores: el aumento del consumo de electricidad, la incorporación de nuevas instalaciones renovables y la ampliación de las redes necesarias para transportar y distribuir la energía. En consecuencia, la evolución de estas actividades determinará buena parte del crecimiento previsto. Las redes, en particular, representan una parte creciente de las inversiones del grupo y permiten desarrollar activos cuyos ingresos están sujetos a marcos regulatorios.

Más de 10.000 millones de inversión

La eléctrica destinó 10.087 millones de euros a inversiones entre enero y septiembre, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. Cerca del 75% de esa cantidad se concentró en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. Por su parte, el negocio de redes recibió 6.277 millones de euros, un 28% más, lo que representa el 62% de la inversión total. En paralelo, los activos regulados de redes aumentaron un 14%, hasta los 56.000 millones de euros, impulsados especialmente por el crecimiento del 31% en transporte.

En este contexto, las inversiones en generación y clientes sumaron 3.600 millones de euros. De esa cifra, 3.257 millones se destinaron a energías renovables, principalmente a proyectos de energía eólica terrestre y marina.

Lo cierto es que más del 80% de la inversión renovable se concentró en Estados Unidos, Reino Unido, Europa continental y Australia. Así, durante los últimos doce meses, Iberdrola incorporó aproximadamente 3.300 MW de capacidad instalada, dentro del objetivo de añadir 15.000 MW hasta 2030. Del mismo modo, la compañía también comunicó que realizó más de 4.500 nuevas contrataciones durante los últimos doce meses, en línea con sus planes de crecimiento. En ese mismo periodo, su contribución fiscal superó los 10.000 millones de euros, reflejo de una actividad que combina crecimiento empresarial, inversión y generación de valor económico y social.

Aumenta la deuda

Según ha informado la compañía, los fondos generados por las operaciones ajustados (FFO) ascendieron a 9.264 millones de euros, un 0,8% más, excluyendo la contribución del negocio mexicano en ambos periodos. Así las cosas, la evolución refleja la mejora de la generación de caja en redes, parcialmente compensada por efectos extraordinarios que afectaron al resultado financiero de 2025.

Asimismo, la deuda financiera neta ajustada se situó en 54.561 millones de euros, 4.379 millones más que al cierre de 2025. En el tercer trimestre aumentó en 600 millones, principalmente por las inversiones y por la apreciación del real brasileño y el dólar.

Ahora bien, pese al incremento del endeudamiento, Iberdrola mantiene una calificación crediticia de BBB+ y dispone de una liquidez de 23.000 millones de euros, suficiente para cubrir 20 meses de necesidades de financiación. Esta posición financiera acompaña el programa inversor previsto por la empresa, que busca ampliar sus redes y su capacidad de generación para atender el crecimiento de la demanda eléctrica.

Finalmente, cabe destacar que la evolución de los resultados también se reflejará en la remuneración a los accionistas. Y es que Iberdrola ha acordado elevar un 8,7% el dividendo a cuenta, hasta los 0,275 euros por acción. A esta cantidad se sumará el dividendo complementario que deberá aprobar la junta general de accionistas de 2027. La retribución forma parte de la política de la compañía, que combina el aumento de la inversión con el crecimiento de los resultados y los pagos a sus accionistas.