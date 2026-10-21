Michael O'Leary, CEO de Ryanair: "Vamos a asistir al mayor aumento de las tarifas aéreas de la historia en Europa"

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha advertido de que Europa podría enfrentarse el próximo verano a la mayor subida de los precios de los billetes de avión de su historia debido al encarecimiento de los combustibles provocado por la guerra en Oriente Próximo. El directivo ha lanzado esta advertencia desde Bruselas, donde ha anunciado la supresión de una veintena de rutas de su aerolínea por el aumento de las tasas aeroportuarias decretadas por el gobierno belga, una decisión que afectará a las conexiones con Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga.

O'Leary ha augurado que, de mantenerse el actual escenario de encarecimiento del combustible, los precios de los billetes registrarán la "mayor subida de la historia en Europa" el próximo verano, aunque no ha ofrecido datos precisos sobre la evolución que estima. "Les animaría, si quieren volar el próximo verano, a reservar sus vacaciones tan pronto como sea posible, porque los precios se van a disparar", ha advertido el consejero delegado de Ryanair.

El directivo también ha apuntado a la posibilidad de que las grandes aerolíneas europeas reciban ayudas públicas para hacer frente a este escenario. "Les animaría, si quieren volar el próximo verano, a reservar sus vacaciones tan pronto como sea posible, porque los precios van a disparar, aunque luego probablemente Europa los subsidiará", se ha quejado O'Leary, asegurando que compañías como Lufthansa o Air France podrían beneficiarse de estas subvenciones.

El máximo responsable de Ryanair se encontraba en Bruselas para anunciar la supresión de 20 rutas y más de un millón de plazas en Bélgica dentro de la programación de invierno de la compañía, después de que el Gobierno belga decidiera incrementar las tasas aeroportuarias. La medida supondrá la cancelación de los vuelos desde el aeropuerto internacional de Bruselas con Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga, así como la eliminación de otras conexiones europeas desde el aeropuerto de Charleroi, entre ellas la ruta con Oviedo.